В Крыму, по данным Министерства здравоохранения РК, продолжают лечение 6 тысяч 234 человека. Из них на амбулаторном лечении пребывает 3 тысячи 318 человек, в региональных стационарах находится 2 тысячи 909 человек. Число же изолированных в обсерватор составило 7 человек.За все время с начала распространения новой коронавирусной инфекцией в Крыму COVID-19 выявили у 24 тысяч 523 человек. Количество людей с успехом поборовших болезнь составило 19 тысяч 248 человек. Умерло за это же время 492 человека.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕВ Крыму за сутки зарегистрировали 332 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в 7 из которых болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа заболевших в больницу за медицинской помощью обратилось 276 человек. Еще 56 нашли среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими людьми.За сутки на коронавирус обследовали 756 человек в региональных лабораториях.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ Севастополе на утро 29 декабря выявили 82 случая заражения COVID-19.- Заболевшие – люди в возрасте от пяти лет до 71 года, - сообщили в пресс-службе правительства города-героя.Кроме того, за сутки после выздоровления выписали 128 человек. Скончалось же 5 человек в возрасте от 47 до 77 лет.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50