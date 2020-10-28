Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Если у вас коронавирус в Крыму: 10 ответов на часто задаваемые вопросы

«Комсомолка» нашла ответ на вопрос о том, что делать, если у вас коронавирус в Крыму
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
КомментироватьОставить комментарий
Легкие формы болезни коронавируса лечат на дому, но есть случаи, при которых госпитализация необходима

Легкие формы болезни коронавируса лечат на дому, но есть случаи, при которых госпитализация необходима

Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство здравоохранения РФ выпустило методичку по диагностике, терапии и реабилитации после Covid-19 совместно с кандидатом медицинских наук, экспертом по обязательному медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергеем Шкитиным. Kp.ru нашла ответы на десять главных вопросов, которые задают инфицированные коронавирусом и их близкие.

1. При каких симптомах нужно вызывать врача?

Медика из райбольницы можно вызвать, если температура поднялась выше 37,2 градуса и/или если есть признаки ОРВИ: кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняния.

Особенно следует вызвать врача, если такие симптомы есть человека старше 65 лет или если у пациента есть хронические заболевания, при которых можно получить осложнения после перенесенного коронавируса.

Также осмотр медика необходим, если у вас был контакт с лицами, у которых диагностирован COVID-19 или же вы приехали из региона, где напряженная ситуация по распространению коронавируса. Обо всех этих фактах нужно сообщать врачу.

2. В течение какого времени ждать прибытия участкового терапевта?

Согласно законодательству, врач должен прийти на дом в течение суток.

3. Когда звонить в «скорую»?

В документе рекомендуется звонить в «скорую», если пациент чувствует, что ему стало хуже (поднялась высокая температура, есть боли в груди, возникло чувство нехватки воздуха), а врач, вызванный на дом, так и не прибыл.

4. Что должны сделать прибывшие медики?

Врачи должны спросить у пациента, как проходит болезнь, нет ли у него аллергии или хронических заболеваний, осмотреть кожу и нос, горло. Медики обязаны измерить температуру тела, пульс и артериальное давление, частоту дыхания, прослушать работу легких и сердца, измерить уровень кислорода в крови, сахар (у больных диабетом).

5. У кого должны взять мазок на коронавирус?

Подозрение на COVID-19 у пациента возникает, если у него температура тела выше 37,5 °C и есть один из признаков - сухой или со скудной мокротой кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, уровень кислорода в крови ≤ 95%, боль в горле, заложенность носа, нарушение или потеря обоняния, конъюнктивит, слабость, мышечные боли, головная боль, рвота, диарея, кожная сыпь - при отсутствии других известных причин для таких симптомов.

Помимо этого, мазок на коронавирус врачи обязаны брать у контактных, живущих в одном помещении с ковидным больным, у пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония», у всех лиц старше 65 лет с насморком, кашлем, болями в горле, у тех, кто прибыл из-за рубежа и имеет симптомы инфекционной болезни.

6. Обязателен ли анализ крови?

При легком течение болезни и лечении коронавируса на дому не нужен анализ крови и лучевая диагностика. Если же заболевшего госпитализируют (в основном, в среднетяжелом состоянии), то в больнице должны сделать биохимический и общий анализ крови.

7. Нужно ли делать компьютерную томографию легких?

Врач, который назначает эту процедуру, учитывает возраст пациента, его жалобы, состояние здоровья, наличие хронических заболеваний и развитие пневмонии. Методичка Минздрава рекомендует назначать КТ, если есть признаки среднетяжелой формы COVID-19.

8. При каких симптомах больного должны госпитализировать?

Если у больного подтвердили диагноз «коронавирус», и он лечится дома, но температура выше 38,5 градусов не спадает в течение трех дней, его обязаны госпитализировать.

Также в больнице должны проходить лечение пациенты, у которых есть два из показателей сатурация (насыщение крови кислородом) меньше 95%, температура 38 градусов, частота дыхания больше 22, признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии результатов КТ легких).

Вне зависимости от тяжести протекания коронавируса госпитализируются люди старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, а также пациенты, проживающие в многонаселенной квартире или общежитии с пожилыми или имеющими хронические болезни.

9. Можно ли выбрать больницу?

Самостоятельно выбрать место пациент не может, потому что госпитализируют по направлению участкового врача или «скорой». Медик спрашивает, в каких ближайших ковидных стационарах есть места, и принимает решение, куда направить больного.

10. Что делать, если нарушаются перечисленные правила?

- Можно звонить на крымскую «горячую линию» по вопросам, связанным с COVID-19: 8-800-506-0008.

Также можно обращаться в Министерство здравоохранения Крыма: с мобильного телефона 8 800-733-33-34, 8-800-733-33-12, cо стационарного телефона 0 800-733-33-34; 0 800-733-33-12 (с 08-00 до 20-00 в рабочие дни) или же в единый консультационный центр Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 или +79789191123.

Кроме того, эксперты советуют обратиться к своему страховому представителю по полису ОМС.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые