Если у вас коронавирус в Крыму: 10 ответов на часто задаваемые вопросы

Легкие формы болезни коронавируса лечат на дому, но есть случаи, при которых госпитализация необходима Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство здравоохранения РФ выпустило методичку по диагностике, терапии и реабилитации после Covid-19 совместно с кандидатом медицинских наук, экспертом по обязательному медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергеем Шкитиным. Kp.ru нашла ответы на десять главных вопросов, которые задают инфицированные коронавирусом и их близкие.

1. При каких симптомах нужно вызывать врача?

Медика из райбольницы можно вызвать, если температура поднялась выше 37,2 градуса и/или если есть признаки ОРВИ: кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняния.

Особенно следует вызвать врача, если такие симптомы есть человека старше 65 лет или если у пациента есть хронические заболевания, при которых можно получить осложнения после перенесенного коронавируса.

Также осмотр медика необходим, если у вас был контакт с лицами, у которых диагностирован COVID-19 или же вы приехали из региона, где напряженная ситуация по распространению коронавируса. Обо всех этих фактах нужно сообщать врачу.

2. В течение какого времени ждать прибытия участкового терапевта?

Согласно законодательству, врач должен прийти на дом в течение суток.

3. Когда звонить в «скорую»?

В документе рекомендуется звонить в «скорую», если пациент чувствует, что ему стало хуже (поднялась высокая температура, есть боли в груди, возникло чувство нехватки воздуха), а врач, вызванный на дом, так и не прибыл.

4. Что должны сделать прибывшие медики?

Врачи должны спросить у пациента, как проходит болезнь, нет ли у него аллергии или хронических заболеваний, осмотреть кожу и нос, горло. Медики обязаны измерить температуру тела, пульс и артериальное давление, частоту дыхания, прослушать работу легких и сердца, измерить уровень кислорода в крови, сахар (у больных диабетом).

5. У кого должны взять мазок на коронавирус?

Подозрение на COVID-19 у пациента возникает, если у него температура тела выше 37,5 °C и есть один из признаков - сухой или со скудной мокротой кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, уровень кислорода в крови ≤ 95%, боль в горле, заложенность носа, нарушение или потеря обоняния, конъюнктивит, слабость, мышечные боли, головная боль, рвота, диарея, кожная сыпь - при отсутствии других известных причин для таких симптомов.

Помимо этого, мазок на коронавирус врачи обязаны брать у контактных, живущих в одном помещении с ковидным больным, у пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония», у всех лиц старше 65 лет с насморком, кашлем, болями в горле, у тех, кто прибыл из-за рубежа и имеет симптомы инфекционной болезни.

6. Обязателен ли анализ крови?

При легком течение болезни и лечении коронавируса на дому не нужен анализ крови и лучевая диагностика. Если же заболевшего госпитализируют (в основном, в среднетяжелом состоянии), то в больнице должны сделать биохимический и общий анализ крови.

7. Нужно ли делать компьютерную томографию легких?

Врач, который назначает эту процедуру, учитывает возраст пациента, его жалобы, состояние здоровья, наличие хронических заболеваний и развитие пневмонии. Методичка Минздрава рекомендует назначать КТ, если есть признаки среднетяжелой формы COVID-19.

8. При каких симптомах больного должны госпитализировать?

Если у больного подтвердили диагноз «коронавирус», и он лечится дома, но температура выше 38,5 градусов не спадает в течение трех дней, его обязаны госпитализировать.

Также в больнице должны проходить лечение пациенты, у которых есть два из показателей сатурация (насыщение крови кислородом) меньше 95%, температура 38 градусов, частота дыхания больше 22, признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии результатов КТ легких).

Вне зависимости от тяжести протекания коронавируса госпитализируются люди старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, а также пациенты, проживающие в многонаселенной квартире или общежитии с пожилыми или имеющими хронические болезни.

9. Можно ли выбрать больницу?

Самостоятельно выбрать место пациент не может, потому что госпитализируют по направлению участкового врача или «скорой». Медик спрашивает, в каких ближайших ковидных стационарах есть места, и принимает решение, куда направить больного.

10. Что делать, если нарушаются перечисленные правила?

- Можно звонить на крымскую «горячую линию» по вопросам, связанным с COVID-19: 8-800-506-0008.

Также можно обращаться в Министерство здравоохранения Крыма: с мобильного телефона 8 800-733-33-34, 8-800-733-33-12, cо стационарного телефона 0 800-733-33-34; 0 800-733-33-12 (с 08-00 до 20-00 в рабочие дни) или же в единый консультационный центр Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 или +79789191123.

Кроме того, эксперты советуют обратиться к своему страховому представителю по полису ОМС.

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