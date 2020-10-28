Крымчане получили больше 2 миллиардов рублей на автокредитование

Подать заявку на получение займа с господдержкой можно на официальном сайте РНКБ или же в автосалонах-партнерах банка Фото: Архив "КП"

Крымчане все чаще покупают авто в кредит. Так, клиенты крупнейшего крымского банка РНКБ за девять месяцев текущего года получили больше трех тысяч кредитов на сумму более 2 миллиардов рублей. Таким образом, эти показатели на 30% выше, чем за тот же период прошлого года.

В РНКБ отметили, что чаще всего заемщики обращают внимание на кредитные программы с господдержкой, по которым предусмотрена дополнительная скидка при покупке авто. Итак, средняя стоимость машины, которую купили по госпрограмме, составляет 970 тысяч рублей при максимальном лимите до 1,5 миллиона рублей. Больше 1700 клиентов банка уже воспользовались программами госсубсидирования в этом году. Они получили кредиты на сумму 935 миллионов рублей.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ ПРИ ПОКУПКЕ АВТО?

Согласно условиям госпрограмм, приобрести авто со скидкой в кредит могут клиенты, у которых не было авто до заключения кредитного договора, а также работники медицинских организаций системы здравоохранения и граждане, продавшие свой автомобиль старше 6 лет дилеру в качестве уплаты первоначального взноса по программе Trade-in. Льготный автокредит также могут получить семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (это касается и приемных детей).

По данным РНКБ, самыми активными участниками госпрограмм стали семьи с детьми. Они получили в текущем году больше 830 кредитов на общую сумму около 500 миллионов рублей (49% от общего числа выданных займов с господдержкой).

Также интерес к новой госпрограмме проявляют клиенты, сдающие свою машину по программе trade-in, и получающие скидку на покупку нового авто. За девять месяцев текущего года в банке зафиксировали 135 таких сделок.

КАКИЕ МАШИНЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫБИРАЮТ КЛИЕНТЫ

87% клиентов банка покупают в кредит новые авто, а остальные 13% - подержанные. Средняя сумма автокредита в текущем году на новое транспортное средство составляет 689 тысяч рублей, а на автомобиль с пробегом – 710 тысяч рублей.

Если говорить о марках авто, то лидером стала отечественная марка «LADA». За девять месяцев клиенты приобрели больше 800 машин именно этой марки. Самые популярные модели - LADA Vesta и LADA Granta. Второй по популярности бренд – KIA, третий – Hyundai. Лучшую динамику продаж автомобилей с пробегом показывает бренд KIA.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА

Подать заявку на получение займа с господдержкой можно на официальном сайте РНКБ или же в автосалонах-партнерах банка. Платежи по кредиту можно совершать в интернет-банке или через мобильное приложение «РНКБ 24/7». Узнать подробнее об условиях автокредитования можно на сайте банка.

КОМПЕТЕНТНО

- РНКБ Банк постоянно улучшает программы автокредитования и активно участвует в государственных. За три года, с момента участия РНКБ Банка в программе льготного автокредитования, нашим клиентам было выдано более 3200 автокредитов на сумму превышающую 1,7 млрд. рублей, - рассказывает заместитель председателя правления РНКБ Банка Николай Билан.