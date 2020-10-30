В Крыму выбрали лучших воспитателей

Победителей фотоконкурса "Мэри Поппинс-2020" награждали лично директор симферопольского филиала "КП" Юлия Рудик и официальный представитель Минобраза Крыма. Фото: Степан ОСТИНОВ

Правду говорят, что воспитатель в детском саду – это вторая мама для дошколят. Вместе с воспитателями малыши познают мир, учатся общению с другими ребятишками и овладевают первыми знаниями.

Ежегодно осенью в России отмечается День воспитателя и дошкольного работника. В честь этого праздника «Комсомольская правда-Крым» совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым организовали традиционный фотоконкурс «Мэри Поппинс - 2020».

В фотоконкурсе приняли участие больше 60 воспитателей и нянечек детских садов со всего Крыма! Больше двух недель читатели сайта КП-Крым голосовали за участников в двух номинациях: «Лучший воспитатель» и «Лучший младший воспитатель».

В итоге посетители сайта «Комсомолки» отдали за своих фаворитов почти 30 тысяч голосов!

По итогу фотоконкурса звание «Лучшего воспитателя» в конкурсе «Мэри Поппинс -2020» заслуженно завоевывает Марина Полищук — воспитатель ясли-сада № 9 «Солнышко» в селе Яркое Поле Кировского района. За нее проголосовали больше 21 тысячи человек! Марина уже 6 лет работает воспитателем.

Марина Полищук

- Воспитатель для меня не просто профессия, это – образ жизни, хобби, увлечение, состояние души. Я очень рада, что победила в этом фотоконкурсе. Это было очень неожиданно, большая честь, что столько людей не только из Крыма, но и из материковой России проголосовали за меня, - рассказывает Марина Полищук. - Я благодарю «Комсомольскую правду» и Министерство образования за такой замечательный фотоконкурс и непременно буду участвовать в следующем году.

В номинации «Лучший младший воспитатель» победила Юлия Матвеева из симферопольского детского сада № 56 «Ландыш». Юлии отдали свои голоса больше 5 тысяч читателей КП-Крым.

Юлия Матвеева

- Я очень люблю работать с детьми, ведь они всегда искренние, настоящие, не способные на лицемерие – взрослым многому нужно у них учиться, - смеется Юлия. – Меня поддерживали коллеги из детского сада, родители, воспитатели из других садиков, знакомые, родственники – все голосовали и держали за меня кулаки. Мне безумно приятно!

Церемония награждения победителей прошла в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма. Именные грамоты «КП-Крым» за подписью главы Минобраза Республики и подарки от спонсоров вручала директор симферопольского филиала «Комсомольской правды-Крым» Юлия Рудик. Кстати, грамоты получат все участники фотоконкурса!

- «Комсомолка» в Крыму всегда славилась своими акциями и мероприятиями республиканского масштаба. «Мэри Поппинс» - это один из самых добрых и позитивных фотоконкурсов, который мы с радостью проводим для наших воспитателей. Они дарят улыбки и заботу нашим малышам, а «Комсомолка» такими проектами благодарит воспитателей за их любимую и очень важную работу, - отметила директор симферопольского филиала «КП».

Победителей поздравила и представитель профильного министерства Наталья Чернуха.

- Этот конкурс - надежная, успешная и перспективная ступенька вверх по лестнице саморазвития наших талантливых педагогов. Огромная благодарность каждому участнику за поднятие престижа профессии воспитателя и за творческий подход, - обратилась к педагогам главный специалист отдела дошкольного образования Минобраза Крыма.