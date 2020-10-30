Вопрос решен: Крымский аэропорт «Заводское» превратят в жилой микрорайон

Общественники против застройки аэродрома, но вопрос уже решен. Фото: Андрей Елецкий

Многолетний конфликт с застройкой аэропорта «Заводское» в Симферополе разгорелся с новой силой. Члены клуба отстаивают право сохранить историческую зону для полетов, чиновники настаивают, чтобы там появился жилой комплекс. Как разрешится ситуация, и за кем останется последнее слово, узнавала «Комсомолка».

НАЗАД В ПРОШЛОЕ

Аэропорт находится на юго-западной окраине Симферопольского района. Построили его в 1916 году, чтобы проводить испытания самолетов. Уже в 1931 году там появилась школа гражданских летчиков, которая была первой в СССР. Местный аэроклуб закончил известный летчик Амет-хан Султан. Позже на этой территории основали полноценный аэропорт местных авиалиний «Заводское».

Застроить территорию аэродрома жилыми домами хотели еще в далеком 2000 году. Сначала власть столицы говорила лишь о коттеджном строительстве, а позже начали появляться разговоры о целом жилом комплексе.

Но в 2002 году результаты экологического исследования притормозили действия чиновников. Итоги показали, что застраивать территорию запрещено. Через аэродром проходят воздушные массы, которые выносят загрязненный смогом воздух из Симферополя. Эта зона находится в самой узкой части межгрядовой долины морских бризов и сезонных северо-восточных и юго-западных ветров. Дома, которые хотят построить, станут препятствовать на пути воздушных масс, что полностью остановит механизм природной очистки воздуха столицы Крыма. А большое количество смога в городе может вызвать у людей кашель, раздражение слизистой, боль и першение в горле, головную боль, аллергию.

Госпредприятие «Универсал-Авиа» приносит казне только убытки, считает Аксенов. Фото: "Заводское"/"Вконтакте"

В декабре 2014 аэропорт захватили рейдеры, аэроклуб полностью разграбили, а земельный участок под ним перешел в госсобственность Республики Крым. На следующий год было создано госпредприятие «Универсал-Авиа».

Когда страсти поутихли, в апреле 2017 года прошла встреча чиновников, представителей Совмина и единственного застройщика - «Консоль-Строй ЛДТ». Совещание возглавлял зампредседателя Совмина Виталий Нахлупин, который в настоящее время отбывает срок в тюрьме. Итогом стало решение провести еще одну встречу для согласования плана застройки жилым массивом территории аэропорта.

ТЕРРИТОРИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕЭФФЕКТИВНО?

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов рассказал, что власти, экономисты и градостроители пришли к выводу: территория аэропорта «Заводское» используется неэффективно.

- Мы внесли предложение применить модный термин - реновация промышленных территорий. И в одном из таких пилотных проектов взять за основу аэродром «Заводское». Но, безусловно, с сохранением авиасектора и авиакластера с переносом их на территорию нового международного аэропорта «Симферополь», - заявил Кабанов.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что альтернативы застройке аэродрома со столетней историей «Заводское» в Симферополе нет. На 188 гектарах будет реализован инвестиционный проект стоимостью 75 миллиардов рублей, который позволит создать более 15 тысяч новых рабочих мест.

- У Симферополя сегодня нет перспективы расширения в Симферопольском районе. Сдать и построить то количество жилья, которое мы планируем, невозможно без расширения, - заявил Аксенов.

При этом существующее в «Заводском» госпредприятие «Универсал-Авиа» приносит казне только убытки, считает Аксенов, поэтому экономически выгодно застроить эту территорию.

Главный архитектор Республики Крым Ирина Соловьева также назвала застройку хорошим решением для использования 200 гектар земли:

- Микрорайон будет вмещать дома от 5 до 7 этажей, большой парк, 10 детсадов, а также три школы на 4500 мест. Кроме этого, построят поликлинику и госпиталь. Для спортсменов соорудят спорткомплекс с бассейном, а для развлечения - торговый центр. Также в микрорайоне появится два высотных офисных здания.

Территория аэродрома - около 200 гектаров. Фото: Архив "КП"

«МОЛЧА ПЕРЕДАЛИ ЗЕМЛЮ»

Летчик, депутат Перовского сельсовета Симферопольского района Геннадий Коваленко, активно выступает за защиту аэропорта. Совместно с общественниками и сотрудниками «Универсал-Авиа» он записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, где рассказал, как важно сохранить территорию аэропорта. «Комсомольской правде» он поведал, почему взлетную полосу вдруг захотели превратить в жилые дома.

Серьезно заговорили о строительстве, когда изменился генплан села Перово. Под этот документ и подвели уничтожение аэродрома «Заводское». На уровне Совмина приняли решение застроить это поле. Территорию аэродрома отдали в границы села Перово, только вот депутаты Перовского сельского совета не принимали решение по этому поводу. Все сделали на уровне Госсовета и Совмина.

Местным жителям не понравилась инициатива властей, но в протокольную часть вопросы по этому делу так и не попали.

Общественные слушания по генплану поселка Перово проходили в конце 2018 года. Все сводилось к тому, что нужно установить границы села для его развития, вопрос о строительстве на земле аэропорта не поднимался.

По словам Коваленко, в вопросе должна была разобраться прокуратура, но итогов проверок никто так и не увидел.

- Я, как депутат Перовского сельского совета, уже семь раз пытался попасть на личный прием к прокурору. Прихожу, жду, но попасть так и не могу. Мы это фиксируем на видео и аудио, по этому поводу разбирательство будет отдельно. На все обращения в прокуратуру приходят лишь отписки, - рассказывает Коваленко.

Сотрудники «Универсал-Авиа» пытались получить российские документы на землю еще в 2015 году, но их просто игнорировали.

Ставили вопрос о кадастрировании украинского госакта на землю (а он, согласно 6 ФЗ, действителен) по российским правилам. Просьбы игнорировались, все дотянули до момента подписания генплана Перово, и, сославшись на этот документ, отказали им в регистрации. А теперь, по мнению депутата, все делается для обанкрочивания предприятия, которое может быть единственным претендентом на поле.

Депутат отмечает, что для переезда аэропорта на другое место власти на данный момент ничего не делают.

Для перебазирования «Универсал-Авиа» нужно найти как минимум 300 миллионов рублей в бюджете Крыма. Перевезти его предлагали на территорию центрального аэропорта, что само по себе нонсенс. Ведь что его собственник - частник. Тогда получится, что госпредприятие передадут в частные руки, которые будут на этом иметь немалые деньги.

Геннадий Коваленко также добавил, что на территории аэропорта «Заводское» застройщики уже ведут подготовительные работы. Кроме этого, директор подписал документ, который позволяет делать размежевание аэродромного поля. Вопрос остается открытым - кто и на каком основании менял вид разрешенного использования этих земель? Ведь у «Универсал-Авиа» есть действующие паспорта на взлетно-посадочные площадки.

По мнению депутата, воздушные суда учреждения теперь не имеют права производить на поле никаких взлетов и посадок. Странным также остается тот факт, что государственное предприятие осталось без государственной поддержки.

СТРОЙКА УБЬЕТ ЭКОЛОГИЮ

Президент Крымской академии наук, председатель крымской республиканской ассоциации «Экология и мир», член регионального штаба ОНФ в Республике Крым Виктор Тарасенко рассказал, что территория аэропорта «Заводское» в природном плане уникальна:

- Стержневые зоны, которые аэрируют межгорную долину и способствуют подпиткой воздушными массами, трогать ни в коем случае нельзя. Город находится в межгорной долине, между третьей и второй грядой. Если мы ее полностью застроим, в Симферополе будет коллапс в плане воздуха и возможных смоговых скоплений.

Тарасенко считает, что территория перспективна для возрождения малой авиации, парашютного спорта и аэроклуба. Застройка же лишит Симферополь возможности быть цивилизованным городом.

КОМПЕТЕНТНО

Крымский адвокат Жан Запрута рассказал, что местная власть действует в рамках закона, но при этом «тихо» доводит госпредприятие до банкротства:

- Я считаю, что это вопрос порядочности. Власть все делает по нормам закона, у них есть право изменить целевое назначение земли, хотя тут тоже есть нюансы. Насколько я знаю, на эту землю есть государственные акты на право постоянного пользования. И без отмены этих актов нельзя менять целевое назначение участка.

Запрута заверил, что для застройки этой площади властям достаточно было надавить на местных депутатов:

- Территория относится к Перовскому сельскому поселению, там нужен минимальный админресурс, чтобы депутаты все поменяли в документах. В Симферополе, например, было бы проблематично это сделать. Обещания власти перенести аэропорт «Заводское» в другое место - блеф. Эти слова будут иметь вес, когда чиновники покажут строчку в бюджете, что на эти цели заложена определенная сумма, и есть готовый проект.

Адвокат добавил, что власти специально назначают на пост директора аэроклуба таких людей, которые вводят его в долги и банкротят, чтобы отобрать право на землю.

- Это даже больше вопрос к прокуратуре, как власти без отмены госакта все распределили, тем самым нарушив права «Универсал-Авиа». Сами работники могли выбрать человека, который вывел бы предприятие в плюс, но им не позволяют этого делать, - заключил юрист.