«Не поддается объяснению»: Крымчанка рассказала о съемках шоу «Битва экстрасенсов»

Наталья и ее подруга Анна на испытании "Багажник". Фото: Наталья Салова

Нашумевший и местами скандальный проект «Битва экстрасенсов» этой осенью вышел в 21-й раз. Герои программ обычно «раскрывают» загадки истории, необычные преступления и вмиг становятся популярными. В СМИ не раз просачивалась информация, что всеми любимые предсказатели - актеры, которым редакторы программы подсказывают нужные факты во время испытаний. Чтобы узнать, как же отбирают людей с «третьим глазом» на съемки «Битвы экстрасенсов», две крымчанки отправилось на съемки первого этапа шоу.

- Я с подругой давно смотрю эту программу, и мы хотели испытать взгляд экстрасенсов на себе, понять, действительно ли есть нечто сверхъестественное, - рассказывает КП-Крым Наталья Салова.

Увидев в социальных сетях объявление, что требуются добровольцы на знаменитое испытание - поиск человека в багажнике, Наталья написала организаторам красочное письмо о себе и рассказала историю своей машины. Редакторы «битвы» пригласили девушку на съемки.

В перерыве между съемками нашлось время для совместного фото с ведущим испытания Сергеем Сафроновым. Фото: Наталья Салова

Наталье пришлось преодолеть на машине около двух тысяч километров, а ее подруга Анна прилетела в Москву на самолете. Все транспортные расходы девушки оплачивали сами.

- Как только мы попали на съемочную площадку, редакторы программы предупредили, что мы здесь - главные, - вспоминает Наталья.

Во время испытания «Багажник» приехавшие из Москвы и других регионов страны участники паркуют в два ряда свои машины в большом ангаре. До прихода экстрасенса один из наблюдателей прячется в багажнике, а другой - проверяет, есть ли у владельца «третьего глаза» современные технические средства, с помощью которых организаторы шоу могли бы ему что-то подсказать. Самая главная задача ясновидящих - найти человека.

- У меня были ощущения, как будто мы попали на съемки любимого сериала. Конечно, было много экстрасенсов, которые не смогли ни человека отыскать, ни про наши машины рассказать интересные факты. Такие дальше не прошли. Мы тщательно проверяли всех, кто заходил на съемочную площадку. Ничего подозрительного наблюдатели не заметили, - рассказывает Салова.

Чтобы найти человека в багажнике, маги, потомственные ведьмы и шаманы использовали лапы волка, собственный голос, и даже детородный орган оленя. Но из 12-ти участников обнаружить спрятанного наблюдателя удалось только двоим - писательнице мистических триллеров Марьяне Романовой и загадочному шаману Максиму Федорову. Другие удивили владельцев машин озвученной личной информацией.

- Конечно, не все моменты попали в эфир. Само испытание снимали около 40 часов, а в выпуске было только 15 минут. Хочу сказать, что многое из сказанного экстрасенсами можно было найти в соцсетях. Возможно, некоторых участников даже натаскивали редакторы программы. Но вместе с тем были и моменты, которые просто не поддаются объяснению. Например, моей подруге ясновидящий рассказал информацию о ее прадедушке. Ани в соцсетях даже нет, откуда он это мог знать? – вопрошает Наталья.

Другой ясновидящий удивил крымчанку тем, что увидел стиль ее вождения:

- Он сказал, что я одной рукой руль держу и предупредил, чтоб я на серпантине держалась двумя руками.

Девушка объяснила, что ее машина - с номерами другого региона, потому что в Крым она переехала из Владимира. А серпантина там просто нет, зато Южный берег Крыма славится извилистыми дорогами.

- Мы с подругой не пожалели, что поучаствовали в проекте. Теперь хотим поехать на финал! Я все-таки верю, что люди со сверхспособностями существуют, - заключает Наталья.