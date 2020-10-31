Дачу Софии Ротару в Ялте обокрали на 6 миллионов рублей

Жители поселка не видели хозяйку дома уже несколько лет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пустующую дачу Софии Ротару в Никите, что под Ялтой, ограбили несколько лет назад. Грабители влезли в дом и вынесли почти все имущество певицы. Его стоимость оценивают примерно в шесть миллионов рублей. Об этом КП-Крым сообщил житель поселка.

Еще в 70-е годы народная артистка СССР купила участок в маленьком поселке около курортного города. В этот дом певица часто приезжала летом, здесь она принимала гостей и дышала целебным крымским воздухом, но не обошлось и без неприятностей.

В 70-е годы народная артистка СССР купила участок в маленьком поселке около курортного города Фото: Архив "КП"

Как удалось выяснить КП-Крым, около трех лет назад, когда София Ротару перестала появляться в Крыму, ее дачу обокрали. Воры пробрались в дом и вынесли из него драгоценности и ценные вещи певицы на общую сумму в шесть миллионов рублей.

- Несколько лет назад она здесь частенько бывала, но вот уже года два на территории дачи только обслугу видно и водителя, - рассказывает житель поселка. – Поэтому и обокрали, скорее всего. Узнали, что хозяйка тут больше не появляется и вынесли все.

Правоохранительные органы пытались выяснить обстоятельства ограбления, однако чем закончилось дело – остается загадкой.

Жители Никиты также отмечают, что недавно по поселку прошелся слух о том, что особняк на солнечном полуострове выставлен на продажу. Возможно, таким образом Ротару решила окончательно попрощаться с Крымом.

Заметим, с 2012 года София Ротару частенько проводила свой отпуск в Ялте. Сюда певица любила приезжать с сыном Русланом, невесткой и внуками. Летняя резиденция Софии Михайловны находится неподалеку от Никитского ботанического сада, а элитный дом тут только у Ротару.

Напомним, в прошлом году в соцсетях не раз появлялись слухи о том, что у известной певицы серьезные проблемы со здоровьем. Тогда один из пользователей соцсетей, назвавший себя соседом «хуторянки», заявил, что артистка лечится от онкологии на полуострове. Он объяснил, что у Софии Михайловны в Ялте есть дача, тут она и восстанавливает силы после тяжелых процедур.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Софии Ротару исполняется 65 лет

Юбилей певица отметит в узком кругу (подробнее)

Софии Ротару подарили дом в Ялте за $1 миллион

«Комсомолка» выяснила, какая элитная недвижимость есть у знаменитой «хуторянки» в Крыму (подробнее)