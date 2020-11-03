Авторитетные зеки «Пумба», «Жора» и «Резо» заставили жену сокамерника продать квартиру в Керчи

Сокамерники били и унижали заключенного. Фото: Архив "КП".

В декабре 2016 года житель Керчи получил три года в исправительной колонии. Олег* попрощался со своей гражданской женой и отбыл в места не столь отдаленные – керченскую колонию №2. Ольга* обещала ждать своего любимого и помогать ему, чем сможет. Вот только посылками с чаем и сигаретами помощь не ограничилась.

Попав за решетку, Олег не смог найти общего языка с сокамерниками. По признанию самого мужчины, трое авторитетов регулярно избивали и унижали его. Остановить этот ад осужденные по кличке «Пумба», «Жора» и «Резо» предложили за вознаграждение.

Узнав, что у Олега есть женщина с собственной квартирой, зеки быстро решили прибрать к рукам чужое имущество. Продолжая избивать керчанина «Пумба», «Жора» и «Резо» буквально заставили его уговорить свою сожительницу продать квартиру подставному лицу. Ради любимого женщина согласилась.

Схемы была проста: Ольга оформляет акт купли продажи своей квартиры и пишут расписку о том, что получила от покупателя 1 миллион 600 тысяч рублей. Но на деле никаких денег Ольге никто не дал. Квартира отошла тюремным авторитетам. Почти.

Окончательно стать владельцами квартиры в Керчи преступники не смогли. За все эти годы Ольга так и не явилась в Госкомрегистр для подачи документов по переходу права собственности на жилплощадь. И вот тогда преступники решили действовать по закону.

Они обвинили Ольгу и Олега в мошенничестве. Мол, деньги за квартиру заплатили, а получить право собственности продавец мешает. Делом занялась полиция. Оперативники раскрыли хитрую схему «Пумба», «Жоры» и «Резо», а заодно и возбудили по факту случившегося уголовное дело. Теперь авторитетов ищут, перебирая анкетные данные всех заключенных с такими кличками.

*Имена изменены

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