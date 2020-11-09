«Это такое чудо»: Как на Крымском мосту исполнилась мечта 96-летнего ветерана

Участницу ВОВ встретили на ж/д вокзале Симферополя. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крым приезжают не только отдохнуть, но и воплотить в жизнь свои мечты. Именно за этим на полуостров приехала Вера Панова - участница Великой Отечественной войны, инвалид I группы. Ее необычное желание проехаться по Крымскому мосту и увидеть его воочию исполнили в рамках всероссийской акции ОНФ «Мечты победителей».

Пановой Вере Ивановне позвонили в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Женщину поздравили с наступающим праздником и предложили как ветерану ВОВ рассказать о своей заветной мечте. А ей, 96-летнему инвалиду, многого не нужно - лишь проехаться по Крымскому мосту, увидеть его своими глазами.

- Звонивший от удивления язык проглотил - настолько для него моя мечта была неординарной, - вспоминает тот день Вера Ивановна. - Многие мои ровесники просили что-то материальное: кому окна вставить, кому квартиру дать, кому машину. А мне, кроме Крымского моста, ничего не надо было.

Необычную мечту пообещали осуществить, но из-за начавшейся пандемии реализацию пришлось отложить до ноября. Участница ВОВ добавляет, что COVID-19 даже отъезд осложнил: для поездки нужен был результат теста, а в Каширском районе - там, откуда она приехала - справку могли дать только за 5 дней до события.

- Тут мне помогли: написали письмо в центр Гемотеста, и там пообещали сделать тест к тому времени, к которому было необходимо. Все так и было, - отмечает Панова.

Крымский мост ветеран ВОВ пересекала со слезами гордости. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Крымский мост поезд пересекал ночью. Но даже темное время суток не помешало пенсионерке оценить величие инженерного сооружения. Как потом расскажет Панова, в голове смешалось все: восхищение, гордость, радость и счастье.

- Это такое чудо, я просто слез не могу сдержать. Это надо же такой мост построить. Спасибо нашим грамотным инженерам, - воодушевленно рассказывает россиянка.

На железнодорожный вокзал Симферополя женщина прибыла ранним утром 9 ноября, оттуда она сразу отправилась в санаторий Ялты «Мисхор». В Крыму Вера Ивановна пробудет до 26 ноября.

В Крыму женщина пробудет до 26 ноября. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

- Пока она в Крыму, мы будем присматривать за ней, помогать и сопровождать. Мы также поможем ей посмотреть достопримечательности нашего региона. В частности, Ливадийский дворец и Ботанический сад - то, что она сама пожелала посмотреть, - подчеркнула глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта РК Алла Вертинская.

СПРАВКА КП

Панова Вера Ивановна родилась 10 мая 1924 года в деревне Доманово Озерского района Московской области. Будучи совсем юной девочкой - только закончила 9 класс школы №1 города Кашира, - она ушла добровольцем на фронт. Пройдя длинный путь от простой телефонистки до звания сержанта, Вера Ивановна уволилась в запас в августе 1945-го.

В 1985 году Панову наградили Орденом Отечественной войны II степени, медалью «Ветеран труда СССР» и множеством юбилейных медалей.

А 6 ноября 2015 года министр обороны России Сергей Шойгу вручил Вере Ивановне медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». К награде ветерана ВОВ представили еще в 1945 году, но на руки женщине выдали только справку о награждении. Сама же медаль нашла награжденную только спустя 70 лет.

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