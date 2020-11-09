«Отношения с Украиной обострятся»: Эксперт спрогнозировал политику Байдена по отношению к Крыму

Крым стал российским регионом в 2014 году Фото: Архив "КП"

Джо Байден, набравший большее количество голосов на президентских выборах в США, продолжит давление на Москву и будет делать ставку на антироссийскую политику, в том числе, отрицая принадлежность Крыма к РФ. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Будучи вице-президентом США, Байден выражал мнение, что в Крыму должна быть развернута американская военная база, в том числе, ракетные корабли. Политик также признавался, что Крым был давним интересом Вашингтона, еще до 2014 года.

- Нас ожидает достаточно быстрое восстановление агрессивной риторики. И республиканцы, и демократы были едины во мнении, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея воспринимаются как страны-противники. На них необходимо оказывать постоянное давление. Весь вопрос в том, кто первым даст слабину во время этого давления на вышеперечисленные страны, - отмечает Джаралла.

По его словам, Крым является для Америки чрезвычайно важным рычагом, который позволит «давить на Россию».

- Действия против России - это одна из вещей, которая объединяет и Европу, и Соединенные Штаты Америки. Не стоит забывать, что именно администрация Барака Обамы, при которой Байден был вице-президентом, стояла за госпереворотом на Украине в 2013-2014 году. То есть он непосредственно связан с тем, что здесь произошло. И после этого признавать Крым было бы крайне нелогичным и невыгодным решением, - заключает эксперт.

Конечно, развернуть в Крыму военную базу у США не получится, отмечает политолог, но с приходом Байдена отношения с Украиной могут обостриться еще больше.

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