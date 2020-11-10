Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 ноября: за сутки COVID-19 заболело 141 человек

В Крыму новой коронавирусной инфекцией заразилось свыше 11 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму за сутки зарегистрировали 141 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. У 32 человек болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа зараженных в больницу за медпомощью, почувствовав неладное, обратилось 83 человека. Еще 55 нашли среди тех, кто общался с ранее заболевшими. Последние 3 COVID-положительных человека приехало из-за рубежа.

Всего в Крыму с начала распространения новой коронавирусной инфекции заболело 11 157 человек. За этот же период скончалось 170 пациентов. За сутки в лабораториях обследовали 2583 человека на коронавирус.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 10 ноября зарегистрировали 71 новый случай заражения COVID-19. Все заболевшие – местные жители от 8 до 85 лет.

- Из них 35 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные - на амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе правительства города.

Успешно побороли болезнь 64 человека.

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