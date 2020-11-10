Более миллиона крымчан расплачиваются за покупки банковскими картами

За год количество ежедневных платежей увеличилось в 1,8 раза Фото: Михаил ПАТЛИС

Крымчане стали в полтора раза чаще использовать банковские карты для расчета в сети платежных терминалов. Такие данные приводит крупнейший крымский банк РНКБ. В октябре текущего года клиенты активно использовали 1,1 миллиона карт, а в октябре прошлого года - 723 тысячи.

При этом дебетовые карты составляют 83% от общего количества pos-активных карт. По данным банка, наиболее активно пластиковыми платежными средствами в 2019 году пользовались в Симферополе, Севастополе и Большой Ялте, а в 2020 - в Симферополе, Севастополе, Краснодарском крае, а также в Евпатории, Керчи, Ялте и в северных районах Крыма.

В РНКБ также зафиксировали увеличение количества (497,9 тыс. в сутки) и объема ежедневных транзакций (333,3 миллиона рублей) с помощью карт в платежных терминалах банка. В ноябре 2019 года крымчане совершали по 277 платежей в сутки и тратили в среднем по 203 миллиона рублей. Таким образом, за год количество ежедневных платежей увеличилось в 1,8 раза, а средний объем - в 1,65 раз.

Заместитель председателя Правления РНКБ Николай Билан отмечает, что активный рост количества карт, которые используются для расчетов, связан, в том числе, и с постоянным расширением сети платежных терминалов банка.

- Сегодня сеть pos-терминалов РНКБ насчитывает 29 тысяч устройств, при этом более 7 тысяч было установлено в течение 2020 года. Кроме того, повышается финансовая грамотность населения - наши клиенты знают, что в условиях пандемии расчеты бесконтактными банковскими картами являются одним из самых безопасных способов оплаты. Также в банке работают программы для владельцев карт, в соответствии с которыми за активное использование начисляются кэшбеки и бонусы, - сообщил Николай Билан.