Вандалы в Симеизе облили памятнику Ленину синей краской

В Симеизе Владимиру Ленину попытались «сменить имидж». Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП / ВКонтакте

Среди крымских пользователей социальных сетей набирает популярность пост о «синем» Ленине». В Симеизе неизвестные хулиганы попытались перекрасить гранитный бюст вождя в синий цвет. Но изменить имидж Ильича до конца у них не получилось.

- Праздники по-разному празднуют. Вандализм, - отметил автор поста, прикрепив к публикации фотографию разукрашенного бюста. Он предположил, что это может быть связано с очередной годовщиной Октябрьской социалистической революции, которую праздновали 7 ноября.

Пользователи в комментариях поделились на несколько лагерей. Одни в акте вандализма увидели подлость и трусость, другие посчитали хулиганский поступок намеком на то, что памятник Ленину - пережиток прошлого.

- «Аватар: легенда о коммунизме», - шутят третьи.

Доцент кафедры гуманитарных дисциплин Крымского университета экономики и управления, а по совместительству коммунист Валерий Лавров акт вандализма посчитал бесплодной попыткой протеста.

- Можно не любить идеологию, не придерживаться ее, не поддерживать взглядов людей, связанных с ней. Но зачем портить памятник? - недоумевает коммунист, комментирую случившееся КП-Крым. - Все события уже произошли, это - история, которую никак не изменить.

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