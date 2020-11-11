Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 ноября: За сутки COVID-19 заболело 207 человек

Смертность от коронавируса в Крыму выросла. Фото: Архив "КП".

В Крыму за минувшие сутки новая коронавирусная инфекция выявлена у 207 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- За 10 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 31 случай с бессимптомным течением заболевания, - сообщил он в социальных сетях.

Из общего количества заболевших 157 выявлены при обращении за медицинской помощью, 50 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Отметим, что по данным Минздрава РК, за сутки от коронавируса на полуострове скончались три человека. Общее количество летальных случаев с начала пандемии составило 188.

Всего в Крыму ковид подтвержден у 11 тысяч 364 человек с начала года. Выздоровевших за весь период - 7 тысяч 129 человек.

При этом уже вторую неделю в Крыму не отмечают роста заболеваемости коронавирусом, ситуация стабилизировалась.

Как заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, в регионе виден эффект от введения масочного режима, но сколько продержится такая ситуация - не известно.

Тем не менее, за последние две недели уровень заболеваемости ковидными пневмониями в Крыму вырос с 14-19% до 28%.

- Из общего числа пневмоний, зарегистрированных за последние две недели, возросли в удельном весе ковидные пневмонии. Если до этого они составляли от 14 до 19%, то сейчас они составляют 28%, - отметила Пеньковская.

К тому же, в республике по-прежнему продолжает расти число летальных случаев, причиной которых стала новая коронавирусная инфекция.

Данные Минздрава по РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за сутки был зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства. Старшему из новых пациентов 90 лет, младшему - 20, все они - местные жители.

24 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные - на амбулаторном лечении. 78 человек выписаны после выздоровления.

Также скончались четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Всего с начала пандемии в Севастополе коронавирусом заразились 3251 человек, из них 2146 пациентов уже выздоровели.

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