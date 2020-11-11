В Крыму по программе «Сельская ипотека» планируют выдать на 1 миллиард рублей ипотечных кредитов

Фото: Архив "КП"

С начала запуска госпрограммы «Сельская ипотека», в рамках которой можно взять кредит под 3% годовых, по данным крымского банка РНКБ, поступило больше 1200 заявок. Первые кредиты были выданы на покупку жилья в северных районах Крыма, на ЮБК и в Симферопольском районе.

Напомним, что льготный кредит можно взять на покупку жилья на первичном или вторичном рынке в сельской местности или же на рефинансирование ранее выданного кредита, выделенного на эти же цели. Будущий собственник должен внести 10% от стоимости жилья. Минимальная сумма кредита - 600 тысяч рублей, максимальная - 5 миллионов рублей (на покупку недвижимости в Ленинградской области) и три миллиона рублей, если рассматривается приобретение жилья в Крыму или Краснодарском крае.

- Программа «Сельская ипотека» пользуется в регионах присутствия банка огромной популярности, - говорит Председатель Правления РНКБ Банка Михаил Якунин. - В настоящее время РНКБ временно прекратил прием заявок по данной программе в связи с тем, что предоставленный банку лимит на прием заявок был полностью исчерпан уже в первые месяцы работы программы. О возобновлении приема заявок клиенты будут проинформированы дополнительно. В целом мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе выдачи в рамках этой программы превысят 1 млрд. руб. при достаточном количестве объектов, подходящих под условия государственной программы и требования банка.

Подать заявку на оформление ипотеки по госпрограмме «Сельская ипотека» можно было в мобильном приложении, на сайте банка или же в любом операционном офисе финучреждения.

КСТАТИ

За десять месяцев текущего года крымский банк РНКБ выдал ипотечные кредиты на сумму 15,7 миллиарда рублей. Это в 1,8 раза больше показателей аналогичного периода 2019 года. При этом больше 30% ипотечных банк выдал в рамках государственных ипотечных программ.

Также в банке напомнили, что с начала 2020 года в РНКБ действует программа лояльности. Клиент, который оформил ипотеку и выполнил определенные условия, может снизить базовую процентную ставку по кредиту до 0,6%.