В селе Приятное свидание муж с любовницей обокрал жену

Любовные утехи мужа могут плохо закончиться для обоих супругов. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вот уже несколько лет в селе Приятное свидание Бахчисарайского района Крыма живет семья Меметовых*. Пока на участке супругов идет строительство дома, пара ютится в вагончике. Стал ли для Зеры* этот вагончик «раем в шалаше» - неизвестно. Но для ее супруга точно нет. Иначе бы Руслан* не стал заводить отношения на стороне. А если бы он знал, чем обернутся его измены, то и вовсе бы передумал ходить налево.

Эта странная история с криминальным оттенком началась с того, что в середине прошлой недели Зера решила отправиться погостить к своей маме в село Кольчугино. Проведя в доме родителей несколько дней, женщина вернулась к мужу. Но дома ее ждал неприятный сюрприз. В их с Зерой вагончике Руслан был не один, а с любовницей. Насколько сильный был скандал – история умалчивает.

Зато, как удалось выяснить КП-Крым, на следующий день обманутая жена пошла в полицию. Сотрудникам МВД она рассказала, что из спальни пропали деньги, причем немалые. В воровстве 400 тысяч рублей и 5 тысяч долларов США Зера обвинила своего мужа и его любовницу.

Руслан, что кажется неудивительным, отрицает свою причастность к случившемуся. На любовницу мужчина также не пеняет. Мол, все время была под присмотром. Да и денег таких в семье никогда не было, уверяет Руслан полицию. Выдумала все жена на почве ревности – таковы его доводы.

Так что теперь оперативники заняты не поиском вора, а доказательством наличия крупной суммы денег у семьи Меметовых. Только после этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Если муж окажется не только гулящим, но и вороватым, ему несдобровать. Ну а если полиция докажет, что Зера действительно придумала эту историю – то тюремный срок может грозить уже ей. За клевету и обман следствия.

*Имена изменены

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