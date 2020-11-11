Туристы «вызвали» Брокенского призрака в крымских горах

Туристы на плато Ай-Петри запечатлели Брокенского призрака. Фото: Подслушано Ялта / ВКонтакте

Среди крымских пользователей социальных сетей набирает популярность пост о «призраке», запечатленном туристом во время прогулки на плато Ай-Петри. Интересное явление никого не оставило равнодушным.

- Брокенский призрак сегодня на Ай-Петри, - сопроводил свою публикацию комментарием автор фотографии.

Свое название, как и известность, «видение» получило благодаря пику Брокен в горах Гарц Германии. Там это явление за счет постоянных туманов и малой высоты происходило и происходит гораздо чаще. Первые записи о Брокенском призраке появились еще в 1780 году – настолько «видение» древнее. Неудивительно, что с того времени вокруг него собралось множество легенд и мифов.

Но в Брокенском призраке нет ничего потустороннего – одна сплошная физика. По словам доцента физико-технического института КФУ имени В. И. Вернадского Юрия Егорова, «видение» является простой тенью на тумане.

- Делюсь инструкцией по вызову «призрака»: вы должны стоять на какой-то возвышенности, и вам в спину должно светить солнце. Перед вами должна быть обязательно какая-нибудь среда, которая будет играть роль экрана. В данном случае – туман. На него должна «падать» ваша тень. А из-за того, что туман состоит из капель воды, в них происходит дисперсия, благодаря которой тень окружает радужный ареол, - объяснил Егоров КП-Крым.

Такое явление, по его словам, встретить можно не только в горах, но и во время полета над облаками в самолете или езды в автомобиле ночью.

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