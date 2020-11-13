Сотни тысяч на мечту: Семилетняя крымчанка с ДЦП мечтает уверенно стоять на ногах

Серафима может ездить на велосипеде, но уверенности в походке пока нет. Фото: Юлия Брославская

Семь лет назад в семье Смирновых случилось долгожданное событие: на свет появились девочки-двойняшки. Рожденные в крещенскую ночь Виктория и Серафима должны были стать настоящими крепышками. Но получилось иначе. Мир девчонки увидели крошечными, раньше срока на два месяца. При этом младшенькая получила родовую травму. После 10-минутной гипоксии клетки двигательного центра мозга Серафимы видоизменялись не в лучшую сторону. Малышка провела десять дней в реанимации и еще два месяца боролась за жизнь в отделении патологии новорожденных. В итоге ей поставили неутешительные диагнозы: ДЦП и спастическая диплегия - нарушенная работа мышц спины, рук и ног, официальная инвалидность.

Мечта всей семьи - чтобы Серафима полностью выздоровела. Фото: Юлия Брославская

- Детский церебральный паралич - не приговор, просто образ жизни...Мы все время жили в режиме активного ЛФК, массажа, всевозможных терапий: апитерапия, гирудотерапия, тейпирование. То что в наших силах, мы всегда старались делать, - вспоминает мама девочки- Елена Смирнова.

Маленькая Серафима трудилась над собой с истинно ангельским терпением. И почти в три с половиной года она все же смогла сделать первые самостоятельные шаги. Сима провела больше месяца в гипсах, стоически тренировала подвижность суставов и итоге получила обещанные новые туфли и определенную самостоятельность.

- Мы вместе прошли непростой и длинный путь к здоровью и поняли, что Серафима может отказаться от костылей и ходунков, если продолжать использовать каждый шанс, - рассказывает Елена Смирнова.

Сначала достижением малышки были шесть шагов, затем - неуклюжая ходьба на дальние дистанции. Жительница пгт Щебетовка развивалась даже вопреки расстояниям: четыре весны провела в движении в Евпаторийском клиническом детском санатории Минобороны России, по-взрослому отработала три курса со специалистами Челябинского МЦ «Сакура». Несмотря на болезнь, 7-летняя Сима стала полноценной первоклашкой, старательно выводит буквы в прописи и даже рисует мечты яркими красками.

- Розовый, белый, фиолетовый, желтый и цвет морской волны, прозрачный зеленый. Мечта не должна быть серой, иначе она не сбудется, - по-взрослому рассуждает младшая Смирнова, которая верит в свое выздоровление.

Вика и Серафима - настоящие сестры-подружки. Фото: Юлия Брославская

В марте этого года Симу прооперировали в Курганской клинике - провели реконструкцию стоп по методу Грайса. Операция - сложная, по сути - восстановление обеих ступней благодаря имплантам из собственной костной ткани. Девочка зашагала увереннее, но легкости в походке пока еще нет. Чтобы она появилась, Симе надо пройти дорогостоящий курс реабилитации: укрепить мышцы ног и привести в нужную активность суставы конечностей. Ее уже ждут специалисты «Центра здоровья» города Таганрог.

Однако очередное лечение для семьи Серафимы обойдется в 200 тысяч рублей. И таких денег у Смирновых нет, поэтому любой помощи они будут рады.

Принять участие в сборе средств для Серафимы Смирновой можно несколькими способами:отправить СМС на номер 5542 со словом «Дети» либо через приложение «Русфонд».