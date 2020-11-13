Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 ноября: За сутки плюс 214 человек

За сутки выписаны 178 выздоровевших от коронавируса. Фото: Архив КП

В Крыму лечение от коронавируса на дому проходят 2525 человек, в стационарах находятся 2405 человек. Изолировано в обсерваторах 48 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК.

С начала периода наблюдений в Крыму зафиксировали 11 798 больных коронавирусом. Выписали с выздоровлением 7 584 человек.

Данные Минздрава по COVID-19 на 13 ноября

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За минувшие сутки в Крыму выявлено 214 новых больных коронавирусной инфекции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Из них 43 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 130 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завезены из-за рубежа.

За сутки выписаны 178 пациентов, подтверждено 5 смертей от COVID-19. Общее количество смертей от коронавируса достигло 199.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 13 ноября в Севастополе выявлено 52 новых случая заболевания COVID-19. Из них 29 пациентов госпитализированы, остальные - на амбулаторном лечении. За сутки выписаны после выздоровления 170 человек. Умерли трое пациентов. Всего с начала периода наблюдений от новой коронавирусной инфекции умерло 90 человек из 3358 заболевших. Лечение продолжают 314 человек, выздоровели 2468.

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