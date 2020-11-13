Всемирно известный альпинист Андрей Дидух завершает крымские каникулы

Дед занимается спортом по три часа в день. Фото: личный архив

Известный красноярский экстремал Дед Андроныч приехал в Крым за осенним теплом и гостит уже месяц. Говорит, что именно здесь - Мекка для скалолазания, которая ему открылась 12 лет тому назад. В этот раз он по-новому взглянул на красивейшие вершины полуострова, среди которых - покоренная без страховки скала Кошка. Харизматичного деда знают не только в России, он дает мастер-классы и в Таиланде, а спортивному телосложению позавидуют и молодые. Назвать 72-летнего подтянутого красавца пожилым язык не поворачивается.

- Я не был в Крыму 10 лет точно. Раньше просто ходил в горы, побывал на Ай-Петри, это были довольно простые маршруты, - вспоминает Андрей Дидух. - На скалы мы забирались с веревками, тогда без страховки подниматься я не решался.

Харизматичного деда знают не только в России

Теперь в Крым приехал не совсем обычный альпинист, а знаменитый покоритель Столбов (гора в Красноярском крае), тот самый настоящий русский человек-паук. Недавно бесстрашному скалолазу удалось шокировать весь мир своим видео стремительного спуска без страховки со скалы Перья в Национальном парке Красноярска.

- У крымских гор другая структура, они могут в любой момент обвалиться. Здесь я иду и проверяю на прочность каждый камень, договариваюсь со скалами. Это хорошая подготовка даже для меня, - признается альпинист высшей категории.

В Симеизе дед Андроныч нашел подходящее место для тренировок и самое главное - публику. Крымчане с восторгом и замиранием сердца смотрят на опасные вылазки покорителя высот. Он быстро, будто бы без усилий поднимается вверх по отвесам, бесстрашно преодолевает натянутый между скалами канат, лезет сквозь пещерные дебри вниз головой и садится на шпагат. Все это он делает не для славы, а чтобы показать силу здорового образа жизни.

- Человек создан природой, чтобы постоянно двигаться, чтобы мышцы были живыми и приносили радость. Мой биологический возраст - 30 лет, хотя мне исполнилось 70. Я мало ем, никакого сладкого и выпечки, тренируюсь как минимум 3 часа в день. При этом всегда стараюсь мыслить позитивно и дарить людям добро, - делится секретами молодости и хорошего самочувствия дед-атлет.

У Андроныча в рационе нет сладких и хлебобулочных изделий. Фото: личный архив

Через две недели каникулы Андрея Дидуха заканчиваются. Но дед Андроныч обещает каждый год навещать полуостров в апреле, мае и октябре.

- Здесь, говорят, весной такая красота - я обязательно приеду и не один, - уверяет легенда скалолазания, который именно на ЮБК планирует провести съезд приверженцев здорового образа жизни.

СПРАВКА «КП»

Андрей Андронович Дидух более 25 лет проработал в Дивногорском детском доме, почти 10 лет прослужил в церкви и планировал стать священником. По характеру - холерик, поэтому осознанно отдал предпочтение активному образу жизни. Никогда не употреблял алкоголь и не курил. Столбизмом (скалолазание и общение в неформальной обстановке в природных условиях). начал заниматься после 40 лет. При этом первый спуск вниз головой он совершил после четырех лет тренировок. Женат, трое детей. В 70 лет при росте 164 см он весит 54 кг. Занимается йогой, практикует заряжающие позитивом объятия. Зимовки проводит в Таиланде, где нетипичный русский шокирует иностранцев здоровым образом жизни и великолепной физической формой.