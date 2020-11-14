Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 ноября: За сутки плюс 207 человек

За сутки проверили на коронавирус 4842 человек. Фото: архив "КП"

На сегодняшний день в Республике Крым по коронавирусной инфекции следующая статистика: амбулаторное лечение (COVID-19) проходят 2548 человек, стационарное (COVID-19 и пневмония) - 2388, изолировано в обсерваторы – 51 мужчин и женщин.

Так же в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю выявили 12005 положительных на COVID-19. Из медучреждения выписано с выздоровлением – 7738 пациентов.

Данные за прошедшие сутки. Фото: Минздрав РК

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За истекшие 24 часа в РК выявлено 207 новых случаев коронавируса, в том числе 41 с бессимптомным течением хвори.

Причем 98 заболевших сами обратились за помощью к врачам, 108 пациентов нашли среди контактных по ранее зафиксированным случаям, один случай привезли из-за границы. За минувшие сутки лаборатории Крыма проверили на коронавирус 4842 жителей и гостей полуострова.

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Информация уточняется.

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