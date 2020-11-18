Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 ноября: 211 новых зараженных и запрет новогодних корпоративов

Рост заболеваемости в Крыму ожидается в декабре. Фото: архив "КП".

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2756 человек, стационарное (covid и пневмония) - 2515, изолировано в обсерваторы – 30.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 12733 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 8275.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 17 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 211 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 38 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 150 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

С начала года в Крыму коронавирус подтвержден у 12 тысяч 733 человек. Выздоровевших за весь период – 8 тысяч 275 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 218 человек.

Роспотребнадзор ожидает резкий рост количества заражений коронавирусом в Крыму в декабре, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Более того, новогодние корпоративы в Крыму будут запрещены.

- Придется фуршеты и все, что связано с массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, отменить. Сам отдых - пожалуйста, пусть люди приезжают, - заявил глава РК Сергей Аксенов.

Он добавил, что кроме корпоративов придется запретить и работу ночных заведений. Этот запрет предлагается ввести с 22.00 до 8.00 на период с 20 декабря по 15 января. Ограничение не будет касаться работы заведений общепита на вынос.

Все массовые мероприятия на этот период будут запрещены и днем, но заведениям разрешат работать в обычном режиме.

Данные Минздрава по РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

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