Ученые назвали несколько методов решения проблемы с водой в Крыму

Графики отключения воды в Крыму ввели с начала сентября Фото: Архив "КП"

Крымские водохранилища продолжают мелеть, а графики подачи воды становятся все жестче. Так, жители Симферополя отныне будут получать воду по выходным лишь раз в сутки. Для решения проблем с засухой Крым получит из федерального бюджета 50 миллиардов рублей до 2024 года. Чтобы наметить ближайшие шаги и понять, какие законодательные инициативы нужно выдвинуть, в Крымском федеральном университете собрали круглый стол с участием ученых и представителей власти.

Член президиума научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации Светлана Гафарова отметила, что для каждого региона полуострова могут быть применимы разные методы борьбы с дефицитом воды. Например, на Южном берегу можно использовать подземные воды, но для северного Крыма такой вариант не подойдет, потому что там нет хороших запасов.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕХВАТКИ ВОДЫ

Руководитель кафедры водоснабжения Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николаенко назвал несколько причин, из-за которых на полуострове возник водный дефицит в 2020 году.

- Первое - это циклические изменения климатических условий. До 2019 года был баланс между наполнением водохранилищ и водопотреблением, а в этом году наполнение стало меньше, чем потребление, - отмечает Николаенко. - Еще одна объективная причина вододефицита - перекрытие Северо-Крымского канала, следующее - нерациональное использование водных ресурсов, испарение с открытых поверхностей, водоемкие технологии сельскохозяйственного производства, состояние сферы ЖКХ и глобальное изменение климата.

Президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко выразил мнение, что тот комплекс мер, которые предпринимают сейчас крымские власти, спасет республику лишь на некоторое время. В частности, переброска воды и бурение новых скважин в перспективе приведут к экологическим проблемам. Более перспективный метод, по мнению эксперта, это работа с каждым бассейном реки и создание органов по управлению бассейновыми ресурсами, подготовка нормативно-правовой базы в этой части.

САМОЛЕТЫ ВЫЗОВУТ ОСАДКИ

Еще одно решение для наболевшей проблемы – привлечение нескольких самолетов, которые могли бы увеличить количество осадков из дождевых облаков. Поможет и установка десяти наземных генераторов, считает заместитель директора автономной некоммерческой организации «Агентство атмосферных технологий» Алексей Бычков.

Эксперт предложил реализовать проект в несколько этапов. Первый - разработка технико-экономического обоснования, определения мест размещения самолетов и генераторов. Второй - создание системы искусственного увеличения осадков в Крыму и Севастополе, на это потребуется 800-900 миллионов рублей. На третьем этапе планируется выполнение регулярных работ по увеличению осадков (приблизительная стоимость – 1,1 миллиард рублей).

- Предварительный анализ показывает, что применение такой системы позволит дать от 200 до 250 миллионов кубометров дополнительных объемов воды в год. Стоимость одного кубометра составит 20-25 рублей, - отметил Бычков.

Член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов при Госдуме Роман Зыков также убежден - метод искусственного вызова осадков может быть эффективным.

- Проблемы есть не только с питьевой, но и с технической водой, которая используется, например, в сельском хозяйстве. Конечно, их нужно решать в промышленном масштабе. В этом случае могут быть эффективными и метод искусственного вызова осадков, и создание дополнительных водохранилищ, и другие известные способы. Кроме того, колоссальное количество воды теряется при транспортировке, для решения этой проблемы в Санкт-Петербурге разработали специальный технический регламент. В городе на системах водоснабжения используют специальные материалы, которые не дают воде утекать в землю. Подобное решение необходимо и Крыму.

Наиболее перспективные проекты, предложенные крымскими учеными на круглом столе, будут рассмотрены в Совете Федерации и Государственной Думе РФ.

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