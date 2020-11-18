Новый старый график: Симферополю вернули подачу воды по три часа утром и вечером

Жители Симферополя и пригорода возвращаются к прежнему графику подачи воды. Фото: Архив "КП".

Начиная с 18 ноября, жители Симферополя и пригорода вернутся к привычному графику подачи воды - три часа утром и три часа вечером.

Как сообщил гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов, подача воды в дома граждан по 4 часа в сутки не принесла желаемых результатов. Сэкономить ресурс не получилось.

- По результатам анализов подачи воды 2 часа во вторник утром, 2 часа во вторник вечером и 2 часа в среду утром, нами было установлено, что экономии поднятия воды с водохранилищ не произошло, - заявил он телеканалу «Крым 24».

По словам Баженова, с 15.00 среды все системы водоснабжения Симферополя вернулись к подаче воды 3 часа утром и 3 часа вечером.

Это означает, что жители Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма будут получать холодную воду с 6.00 до 9.00 в первой половине дня, и с 18.00 до 21.00 во второй половине дня.

Ранее, напомним, власти собирались перевести население на четырехчасовой график: с 06.00 до 08.00 и с 19.00 до 21.00 по будням, а в пятницу, субботу и воскресенье с 18.00 до 22.00.

Отметим, что сегодня в водохранилищах вблизи Симферополя объемы воды сократились до 15-8%.

Ограничения водоснабжения в центральной части Крыма были введены 24 августа в связи с обмелением водохранилищ из-за продолжительной засухи. За два месяца запасы водохранилищ, питающих Симферополь, сократились еще на 7,5%.

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