Россотрудничество не будет поддерживать «Тотальный диктант» из-за принадлежности Крыма

Акция проводится на протяжении 16 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как ни странно, но вопрос принадлежности Крыма до сих пор порождает споры. На этот раз скандал коснулся акции «Тотальный диктант» - ежегодного образовательного мероприятия, которое проводят не только на территории России, но и в других странах.

У мероприятия есть несколько правил и традиций, сложившихся за 16 лет его существования. Так, зачитываемые во время диктанта тексты с 2010 года начали составлять известные современные поэты, прозаики, публицисты и драматурги. Автора выбирает Экспертный совет среди тех, чье мнение о современных проблемах интересно людям.

«Тотальный диктант - 2021» традиционно планируется провести в апреле. Автором текста для него выступит Дмитрий Глуховский - современный российских писатель, известный такими романами, как «Метро 2033», «Метро 2034», «Метро 2035» и «Будущее».

Не так давно писатель дал очень откровенное интервью, в котором напрямую заявил, что Крым надо вернуть Украине, а также сравнил присоединение региона к России с аншлюсом. После таких слов Россотрудничество отказалось проводить акцию «Тотальный диктант - 2021» за рубежом, обвинив Глуховского в русофобстве.

- Россотрудничество не будет поддерживать «Тотальный диктант» в следующем году по веским для нас причинам. Никакого отношения к оптимизации нашей работы это решение не имеет, сам по себе проект хороший и интересный. Но не в 2021 году и не для Агентства, - сообщил в своем Telegram-канале руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

В Крыму решение Россотрудничества поддерживают, поскольку в данном случае речь идет о мероприятии, которое является не только культурно-просветительским, но и в определенной степени политическим.

- Когда мы говорим о «Тотальном диктанте», мы говорим об определенном политическом шаге. А если мы говорим о политическом шаге, то, конечно, мы должны очень внимательно относиться к политической позиции человека, - говорит КП-Крым зампредседателя Госсовета республики Владимир Бобков.

Чиновник отмечает, что подобного рода высказывания (о принадлежности Крыма, - Ред.) даже будут караться законом.

Того же мнения придерживается и председатель РОО «Союз писателей Республики Крым» Валерий Смирнов-Шумилов.

- Выставлять текст политического оппонента, идущего против государственной линии, политически нецелесообразно, каким бы талантливым не был этот человек, - говорит Смирнов-Шумилов и добавляет, что критика власти имеет место быть в том случае, когда не затрагивается территориальная целостность страны.

Соглашаясь с решением Россотрудничества, уверен крымский политолог Владимир Джаралла, мы показываем свое отношения к позиции Глуховского.

- Подобные решения выглядят на удивления правильными. Человек должен отвечать за свои слова и действия, - подытожил эксперт.

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