Турбизнес и рестораторы Крыма решили бороться за Новый год

За новогодние праздники развернулась борьба как в сказке про темные и светлые силы Фото: Анна КИРИЕНКО

Турбизнес и рестораторы Крыма готовят свои предложения по работе в новогодние праздники. Принятый порядок губителен для отрасли гостеприимства, о чем представители отраслевых ассоциаций заявили сразу после выхода изменений в указ главы Крыма по запрету на праздничные программы и банкеты с 20 декабря 2020 по 15 января 2021.

Свою точку зрения они повторили на онлайн совещании в Министерстве курортов и туризма Крыма, и уже к следующему заседанию представят свое видение работы в праздники с наименьшими потерями для бизнеса и с соблюдением требований безопасности для жителей и гостей Крыма.

- Данная мера - вынужденная, но ограничения существенно не повлияют на количество желающих посетить Крым в новогодние каникулы, поскольку все возможности приехать в Крым на отдых или в санаторий для оздоровления сохранены, - считает министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

В Минкурортов уверяют, что запрет на новогодние программы не вызвал рост отказов от бронирования, и объекты распроданы на 50-70%. Все обращения министерство принимает на «горячую» линию 8 (800) 511-80-18. Сейчас в Крыму функционирует 367 средств размещения, в том числе 71 санаторий.

В тоже время бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко решение регионального Роспотребнадзора не поддержал, считая, что оно губительно для туристического бизнеса.

- Пусть мне позвонит Наталья Пеньковская (главный санврач Крыма, - Ред.), я ей подскажу, как это надо делать, а то она у вас шашкой машет направо и налево, - рассказал Онищенко в эфире радио «Спутник Крым». - Передайте ей от меня пожелание, чтоб она принимала решения, исходя из реальной обстановки, а не потому что в Москве все закрыли.

C 20 декабря по 15 января в Крыму вводится запрет на увеселительные программы и работу ресторанов в ночные часы. С 22 часов и до 8 утра вводится мораторий на праздничные новогодние программы.

Под запрет попали все массовые мероприятия - новогодние представления в развлекательных центрах, открытие главных елок на площадях, концерты и выступления. Кинотеатры, театры и цирки могут продавать только треть мест в зрительном зале, а развлекательные заведения, в том числе детские, с 20 декабря по 15 января повесят на двери замок. Причиной такого решения называется профилактика распространения коронавирусной инфекции в местах массового посещения граждан.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гостиницы и рестораны Крыма потеряют больше 1 миллиарда рублей от запрета на новогодние торжества

Бизнесмены готовятся отвоевывать у Роспотребнадзора Новый год (подробнее)

Новый год под запретом: В Крыму отменили все праздничные программы в ресторанах и клубах

Бой курантов туристам придется встречать в номере отеля или на улице (подробнее)