По дну Азовского моря: Ученые предложили построить для Крыма водовод из Кубани

Реализация проекта может стать альтернативой Северо-Крымскому каналу Фото: Архив "КП"

Крымские ученые предложили провести по дну Азовского моря трубопровод из Краснодарского края. Это позволит решить проблему с засухой в республике и навсегда закрыть тему возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

- Есть весьма амбициозный проект: взять воду в реке Кубань, провести трубопровод по дну Азовского моря и доставить до Крыма, а там провести водовод до Симферополя, - говорит Роман Зыков, член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов при Госдуме.

Эксперт отмечает, что при реализации такого проекта потребуется около 300 километров трубопровода. Но строительство трубопровода из Краснодарского края может войти в историю, а масштабы будут сравнимы с Крымским мостом.

- Преимущество такого метода решения проблемы вододефицита в том, что он может работать на постоянной основе. А если будет много осадков, можно выключить насос, - отмечает член экспертно-консультационного совета.

Более простой и краткосрочный метод решение проблемы - это, например, искусственное увеличение количества осадков из дождевых облаков с помощью самолетов. Но основной недостаток в том, что метод будет работать тогда, когда есть осадки.

Еще один проект, который предложили ученые - опреснение.

- Однако по этому поводу есть опасения - хватит ли электричества, и не будет ли это слишком дорого, - заключает Зыков.

В свою очередь Светлана Гафарова, член президиума научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации, напомнила, что 70% воды, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, потребляло сельское хозяйство, 15% - промышленность и 15% - население.

- Нужно помочь бизнесу, потому что технологий много, но мы должны понимать, как она работает, сколько стоит, и какой результат должен получить бизнес. Мы готовы помогать бизнесу в части новых технических решений. Станции опреснения имеют место быть, как и очистка сточной воды. На примере Крыма можно построить водовод технической воды, потому что сейчас качественной питьевой мы поливаем газоны, скверы, парки или моем автомобили, - заключила Гафарова.

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