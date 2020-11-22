«Кажется, это было не с нами»: Крым вспоминает пятую годовщину блэкаута

Все жители Крыма остались без света в ночь на 22 ноября. Фото: Константин Михальчевский

Прошло ровно пять лет с того дня, как в Крыму наступил период веерных отключений света, который позже назвали блэкаутом. В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области Украины подорвали высоковольтные линии электропередач, по которым в Крым поступала электроэнергия.

Полуостров получал из Украины до 80% электроэнергии, и собственных мощностей катастрофически не хватало. На полуострове был введен режим ЧС, а жителям республики пришлось заново выстраивать быт - школьников отпустили на каникулы, свечи подорожали в пять-десять раз, медучреждения подключили к резервным источникам питания. Многим предприятиям пришлось остановить работу, а общая сумма ущерба от блэкаута, по данным прокуратуры, составила 1,1 миллиарда рублей.

ПРОДАЖИ УПАЛИ, НО ГОСЗАКАЗ СОХРАНИЛИ

Приборостроительному заводу «Фиолент» во время блэкаута пришлось стремительно разрабатывать новый график работы.

- В «Крымэнерго» нам выдали график отключений, и мы под него выстраивали работу завода. А резервные мощности направили на производства, которые работают круглосуточно – лаборатории, металлургия. Максимально выполняли программу государственного заказа, там у нас люди работали в три смены, - вспоминает генеральный директор АО «Завод «Фиолент» Александр Баталин. - Мы привозили людей на работу, обеспечивали горячим питанием.

По словам гендиректора завода, продажи во времена блэкаута упали катастрофически, а вот госзаказ удалось сохранить. Но при этом убытки в сложный период 2015 года были не настолько серьезными, как в апреле-мае этого года, когда предприятия не работали из-за пандемии коронавируса.

- Тогда мы потеряли не так много денег, чтобы просить компенсации. Вот когда завод вообще не работал в апреле и мае этого года, это были колоссальные убытки. При этом персонал мы не сокращали, - вспоминает Баталин.

Рекламные экраны в центре Симферополя не работали. Фото: Константин Михальчевский

КИНО ПО ГРАФИКУ

Кинотеатрам во времена блэкаута пришлось «вписывать» сеансы в график отключений света, а еще - работать только до 22.00, потому что после этого время работа развлекательных заведений была запрещена.

- Было такое, что нам приходилось распускать людей прямо во время сеанса. Возвращали деньги зрителям. Все, конечно, вошли в положение, но предприятие финансово страдало. Нам повезло, что кинотеатр находится в центре города, поэтому таких моментов было не много, - рассказывает директор кинотеатра Спартак Ирина Вишневская. - Сеансы мы устраивали по графику отключений, но мы не оставались без света надолго, потому что кинотеатр еще с советских времен обеспечен двумя линиями от подстанций. Если на одной линии не было света, мы переключались на другую.

Читать книги приходилось при свечах. Фото: Константин Михальчевский

ОПЕРАЦИИ В ТЕМНОТЕ

Врачам в дни блэкаута пришлось особенно непросто. Как рассказывает КП-Крым руководитель центра медицины и катастроф Сергей Олефиренко, многие медики дежурили по несколько дней, чтобы спасти жизни других.

- Представьте, ночью происходит обесточивание всего полуострова. В это время проходят операции, некоторые пациенты подключены к аппаратам ИВЛ, кто-то вообще не может дозвониться до скорой помощи. Очень многим крымчанам просто не успели вовремя помочь. Первые дни блэкаута для больниц стали точно самыми сложными. Врачам вручную приходилось поддерживать жизни людей, но, конечно, спасти получилось не всех, - вспоминает Олефиренко.

Симферопольский роддом №2 продолжал работать и в период блэкаута.

- Могу сказать, что от блэкаута у нас в роддоме никто не пострадал из пациентов и сотрудников. Дизельную подстанцию нам привезли быстро. Помню, что на каждом этаже у нас были фонарики, - вспоминает главврач роддома Илья Глазков. - Были отдельные инструкции для реанимации, операционных, родильных залов и послеродовых палат, в которых мы прописали, что делать, если отключают свет. Все было четко. Мы заранее обходили все палаты с пациентками и инструктировали их, как себя вести.

В роддоме переключали свет в течение 10-15 минут с общей системы на дизель.

- Помню, что как раз во время потуг пациентки у нас отключили электричество. Ребенок родился, когда свет включили. Еще помню, как выключили свет как раз во время операции, но через 30 секунд мы уже все переподключили, - вспомнил блэкаут Глазков.

Дизельные генераторы были единственным спасением во времена блэкаута. Фото: Константин Михальчевский

ТЕЛЕФОНЫ ЗАРЯЖАЛИ У «КРЫМХЛЕБА»

- Так давно это было, что уже кажется, и не с нами случилось, - рассказывает генеральный директор АО «Крымхлеб» Андрей Венжега.

В период блэкаута предприятию пришлось особенно сложно - электроэнергия исчезла, а объемы выпуска продукции увеличились на 60-70%, потому что многие мелкие ИП, которые производили хлебобулочные изделия, перестали работать.

- К такому мы готовы не были. В первые дни было очень сложно. Хоть и были свои генераторы на предприятии, но их не хватало, поэтому нам оперативно доставили с материка больше источников электроэнергии, - вспоминает директор. - Наши заводы работали на полную мощность во всех городах республики.

В 2015 году в «Крымхлебе» даже организовали центры помощи. Туда приезжали люди со всех районов, чтобы зарядить телефон, зайти в интернет или словить связь. У предприятия получилось и хлебом всех обеспечить, и электричеством. Но не обошлось и без убытков.

- Пришлось и потерять в бюджете, но это были не сильно большие суммы, которые мы потом быстро отбили за счет увеличения объемов работы.

«ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!»

Учреждения культурной сферы почти сразу подключили к генераторам, но в первые дни блэкаута и им пришлось нелегко. Так, в Крымском музыкальном театре свет погас на спектакле в самый ответственный момент.

- Была детская сказка, полный зал детей и родителей, все ждали Деда Мороза, который вот-вот должен был появиться на сцене, - делится воспоминаниями с КП-Крым сотрудница музтеатра Лариса Чеглакова. - В этот долгожданный момент он выходит на сцену и говорит: «Елочка, зажгись!», стучит посохом и во всем театре резко гаснет свет… Ситуация, конечно, сейчас уже кажется смешной, но тогда у всех началась паника. Мы пытались все исправить: кто-то зажигал фонарики на телефонах, кто-то просто принялся бежать, но через несколько минут включили генераторы и доиграли сказку в фойе.

Многие предприятия прекратили работу. Фото: Константин Михальчевский

Первые несколько дней блэкаута театр переживал непросто. Местные генераторы работали слабо, поэтому иногда оставляли зрителей и актеров без микрофонов и света.

- Спектакли иногда прерывались, но всех зрителей изначально предупреждали - уже никто не пугался и не паниковал, - вспоминает сотрудница. - Уже потом появились новые генераторы из Ростова, и в театре всегда был свет.