Почему кремация лучше захоронения на кладбище: Пять причин

Михаил Ремез читает, что похоронный ритуал в Крыму можно сделать намного экологичнее Фото: Александра Тимощенко

В Крыму больше двух лет работает первый и пока единственный крематорий. Несмотря на то, что крымчане привыкли к традиционному виду захоронений, с каждым месяцем количество сторонников кремации растет. В Москве, где практически не осталось мест на кладбищах, ежегодно кремируют больше 60 000 человек, а в Крыму это число пока что не превышает и 4000. Михаил Ремез, директор Крымского крематория, рассказал о преимуществе такого вида погребения, и почему именно его называют «будущим» всего человечества.

1. ЭТО БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНО

Как известно, классическое погребение загрязняет почву и грунтовые воды, поэтому на смену традиционным похоронам во всем мире постепенно приходит «экокремация». Одной из заслуг Крымского крематория по праву можно назвать первое в России производство гробов из экологических материалов.

- В России ежегодно вырубается 1,2 миллиона гектаров леса. Из них 0,9% уходит на производство гробов. В США, Европе, Китае уже давно используют эту технологию, вот и мы начали, - рассказывает КП-Крым директор крематория. - Теперь для производства гробов понадобится намного меньше деревьев, а часть денег с каждого проданного гроба будут тратить на высадку лесов на полуострове.

По его словам, при кремации в обычном гробу горение длится около 15 минут, тогда как картонный гроб может сгореть за три минуты. Разложение дерева происходит долгие годы, а картонного – всего несколько месяцев.

Одной из заслуг Крымского крематория можно назвать первое в России производство гробов из экологических материалов. Фото: Личный архив Михаила Ремеза

2. ЭКОНОМИЯ МЕСТ НА КЛАДБИЩАХ

В последнее время средства массовой информации гудят о нехватке мест на кладбищах Симферополя. Не так давно крымские власти заявили об оставшихся 7 гектарах для погребения. По мнению Михаила Ремеза, роль крематория в решении этой проблемы важна, но ситуацию с погребением нужно решать комплексно. Крыму необходимо перенимать опыт Европы, где уже давно существуют понятия «семейных могил» и паспортизации. Все эти меры позволяют экономить городскую землю.

- С учетом имеющихся мест захоронений нужно проводить паспортизацию населения, определять ответственных за эти места и тем самым находить те могилы, к которым люди просто не приходят, - отмечает директор. – После этого комиссия увидит, какие места являются заброшенными, а какие – нет. Во многих больших городах проблему нехватки мест решают именно таким способом.

3. УДОБНЕЕ ДЕЛАТЬ РОДОВЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ

При захоронении урн с прахом необходимо в 10 раз меньше земельных участков. Поэтому, учитывая нехватку земель, кремация на сегодняшний день - это социально-ответственный экологичный выбор для всех жителей больших городов.

- К нам за услугами стало обращаться больше людей. Если раньше мы могли обслужить до пяти похорон в день, сейчас это примерно 10-12 в сутки, - рассказывает директор крематория. – Люди просто поняли, что это действительно ответственный и правильный выбор для каждого.

По его мнению, самым главным в таких похоронах является создание семейно-родового захоронения, которое может значительно сэкономить землю в Крыму.

- Можно захоранивать урну в родственной могиле. Во-первых, это удобно для родственников, так как не нужно ходить по всему кладбищу, чтобы проведать могилы близких. Во-вторых, оно занимает намного меньше места, чем стандартная могила, а значит – требует меньше ухода и бережет место на кладбище, - отмечает Михаил Ремез.

4. КРЕМАЦИЯ ОБХОДИТСЯ ДЕШЕВЛЕ

Еще одним преимуществом в таком виде ритуальных услуг играют цены. От обычных похорон они сильно отличаются. Кремация осуществляется по фиксированной ставке, а на традиционных похоронах чаще всего пытаются заработать предприимчивые ритуальщики.

5. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОРОДОВ

Кроме решения проблемы нехватки земель для захоронений, кремация может стать хорошим «толчком» для преображения крымских городов, считает Михаил Ремез.

- Представьте, что территория мрачных кладбищ уменьшится, а на их месте появятся зеленые парки с высокими деревьями и озерами. Хоть это и кажется чем-то странным, но в Европе и Китае кладбища уже давно выглядят именно так. Есть методики, которые могут не только сохранить место, но и привести город в лучший вид. Применив новейшие способы, можно будет навсегда забыть о нынешних проблемах, чем я и планирую заняться, - отмечает директор. - Идея зеленых парков вместо мрачных кладбищ уже находится у нас в разработке. Для этого в скором времени мы введем такую услугу, как биокремация (Когда после сжигания тела прах помещают в специальный грунт и высаживают там дерево, - Ред.). Пока что в нашей стране это не пользуется большой популярностью, но народ уже интересуется. Представьте, если этот традиционный грустный ритуал превратить в «рождение новой жизни».

Кроме того, на полуострове также планируют сделать парки памяти, которые помогут преобразить внешний вид крымских городов.

- Это будут зеленые парки с плиточными дорожками, а не привычные для нас кладбища с грязью и мрачными памятниками. На такой территории можно будет просто прогуляться, - отмечает Михаил Ремез.

Также в скором времени в Крыму планируют создать первое в России экологически чистое оборудование для кремации без вредных выбросов в атмосферу, но секретами производства директор крематория делиться не спешит - всему свое время.

КСТАТИ

- История с коронавирусом, конечно, очень грустная, - считает Ремез. – Но благодаря этому вирусу люди обратили внимание не только на нашу отрасль, но и на многие проблемы, которые ее сопровождают. Обычно тема похорон табуирована в обществе, потому что все мы «бессмертны», пока не наступают какие-то угрозы. В нашем случае этой угрозой стал коронавирус. Он «высветил» все моменты, которые волновали многих и раньше.

Для директора крематория коронавирус стал знаком, что под изменяющийся мир нужно уметь подстраиваться и делать это не в ущерб окружающей среде.

КОНКРЕТНО

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