Проверка слуха: Жители Симферополя нашли в реке Салгир гранату

В полиции отметили, что найденный предмет не представляет опасности Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

На днях жителей Симферополя шокировала странная находка: во время прогулки вдоль набережной реки Салгира, семья крымчан заметила в воде гранату. Видео очевидцы выложили в социальные сети.

- Гуляешь с семьей по улице Набережной, заглядываешь в речку и видишь - граната! Настоящая граната! Ну набрал 102, вызвал полицию, но пришлось 40 минут объяснять им, где это находится, - сообщает житель столицы Крыма во ВКонтакте. - Вот такая вот история. Настоящая лимоночка лежит. Кто служил - тот поймет.

Через час полиция все же доехала до места. Но оказалось, что это была ложная тревога. В речке лежала не настоящая граната, а ее муляж для игры в страйкбол.

- Никакая это не граната, - сообщили КП-Крым в пресс-службе местного МВД. - Обнаруженный предмет является снаряжением для игры в страйкбол и не представляет никакой опасности.

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