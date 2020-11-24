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Больше 200 предприниматели Крыма прошли онлайн-курс «Цифровая трансформация: из офлайна в онлайн»

Участники 4 недели получали новые знания совершенно бесплатно
Степан ОСТИНОВ
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Все участники акселератора получили сертификаты об окончании обучения.

Все участники акселератора получили сертификаты об окончании обучения.

Больше 200 предпринимателей из Республики Крым прошли 4 недели интенсивного обучения. Вебинары, отраслевые онлайн-обсуждения, работа в малых группах, пошаговый контроль выполнения домашних заданий и индивидуальные сопровождения менторов дали синергетический эффект. Многие участники отметили, что совершили заметный рывок в бизнесе, открыли новое направление или детально изучили свой бизнес для будущего развития.

Благодаря организаторам акселерационной программы – Фонду поддержки предпринимательства Крыма, Центру «Мой Бизнес», Министерству экономического развития Республики Крым и Дому предпринимателя Республики Крым - обучение для всех предпринимателей было бесплатным!

Руководитель оргкомитета Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» Дарья Сунцова отметила смелость предпринимателей-участников образовательной программы, которые продолжают пробовать новое, искать инструменты для развития своего бизнеса.

- Благодарю предпринимателей Крыма за то, что нашли в себе силы и энергию противостоять обстоятельствам, чтобы искать новые возможности. И, конечно же, огромная благодарность нашим партнерам, благодаря которым наш онлайн-курс «Цифровая трансформация: из офлайна в онлайн» состоялся, - резюмировала Дарья Сунцова.

В свою очередь предприниматель Константин Елкин, один из активных участников акселератора, поблагодарил организаторов образовательной программы.

- Очень много ценных знаний, которые помогают двигаться дальше. Если говорить про наш личный опыт, то нашему бизнесу эти знания помогли выстрелить, - подчеркнул бизнесмен.

Итогом обучения стала пошаговая стратегия перестройки бизнеса с учётом рекомендаций и оценки экспертов курса.

Все участники акселератора «Цифровая трансформация: из офлайна в онлайн» получили сертификаты об окончании обучения.

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