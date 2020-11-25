Граждане Украины останутся без земельных наделов в Крыму

Иностранцам с марта 2021 года запрещено владеть землей в Крыму

Меньше четырех месяцев осталось у иностранных граждан, чтобы определиться с судьбой своих земельных наделов в Крыму. С 20 марта 2021 года подданным других государств запрещено владеть земельными участками в приграничных районах полуострова, к которым отнесены 19 из 25 регионов республики. Лишиться свих соток не грозит в Белогорском, Красногвардейском, Первомайском районах, Симферополе, Джанкое и Красноперекопске. Как видно, владельцам всех мини-гостиниц и дач на побережье есть о чем беспокоиться - с учетом новогодних каникул времени на дальнейшие действия осталось не так уж много.

Запрет иностранцам владеть землей на приграничных территориях установлен п. З ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации. Перечень территорий устанавливается указом президента РФ, и Крым попал туда в марте 2020 года.

Алушта, Ялта, Армянск, Евпатория Керчь, Судак, Феодосия, Бахчисарай, Джанкойский, Кировский, Нижнегорский, Черноморский районы, а также Андреевский, Балаклавский, Гагаринский, Качинский, Ленинский, Нахимовский и Орлиновский районы Севастополя и город Инкерман стали территориями, где иностранцы попали под запрет.

По данным Госкомрегистра Крыма, на 1 октября 2020 года в ЕГРН было зарегистрировано около 12 тысяч прав иностранных лиц на земельные участки, расположенные на приграничной территории. При этом, сколько граждан не зарегистрировали свои права на землю по законодательству РФ, в Госкомрегистре не знают.

Дело в том, что при приеме в состав РФ новых субъектов - Крыма и Севастополя - законом закреплена правомочность всех документов, выданных госорганами Украины, без ограничения срока действия. Регистрировать свою недвижимость в ЕГРН граждане не обязаны, если только речь не идет о ее продаже, аренде или передаче в наследство. Более того, в 2014-16 годах крымчан просили не создавать ажиотаж в органах регистрации и не оформлять российские документы на свою собственность без особой нужды.

- Действительно, требования такого не было, и никто никого не может заставить регистрировать свою недвижимость, - рассказал КП-Крым глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. - Но я бы настоятельно советовал переоформить права и обозначить свое гражданство. Сомневаюсь, что таких людей много - на дворе уже 2020 год.

Данные о более чем 900 тысячах земельных участков в базу Госкомрегистра переносили несколько лет. Из-за большого процента ошибок фирма-исполнитель работ была оштрафована на 14 миллионов рублей, и правдивость данных можно проверить только лично: экстерриториальный принцип работы Россреестра в Крыму не действует. Если в других регионах можно оформить сделку, находясь в другом городе через портал Госуслуг, то в Крыму такого сделать нельзя: Госкомрегистр и Севкадастр не входят в систему федеральных органов власти, их электронные сервисы не дают возможности крымчанам дистанционно обозначить свои имущественные права.

Под действие запрета попали садоводческие кооперативы, дачные и коттеджные поселки на морском побережье и индивидуальные дома в курортных городах и поселениях полуострова, чьи хозяева иностранные подданные. Больше всего среди них граждан Украины - по разным оценкам около 10 тысяч человек владеют недвижимостью у моря. У них есть несколько вариантов не расставаться со своими наделами. Во-первых, если на участке есть зарегистрированное домовладение, иностранец может арендовать эту землю. Ее необходимо вернуть в муниципальную собственность с дальнейшим оформлением договора аренды. Во-вторых, иностранный гражданин может отписать участок родственнику или любому иному лицу с российским гражданством. Если же земля простаивает и не используется по назначению, в таком случае лучше не ждать принудительного изъятия, а выходить с иском в суд сразу после 20 марта 2021 года, вооружившись оценкой своего участка и требуя выплаты компенсаций.

Подобным образом поступали владельцы участков в Калининграде и Приморском крае, где пограничный статус территорий также не позволяет иностранцам быть землевладельцами. Но там это не носило массовый характер, хотя прецедент в юридической практике создан.

Каким образом будет проходить изъятие и что будет делать республиканская власть с полученной землей пока не ясно. Еще не вышел срок по добровольному отчуждению земельной собственности, и у граждан есть время оформить наделы по российскому законодательству.

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