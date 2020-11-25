Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 ноября: за сутки COVID-19 заболело 225 человек

За сутки в Крыму 225 новых заразившихся. Фото: Архив "КП".

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2426 человек, стационарное - 2321, изолировано в обсерваторы – 11 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Новая коронавирусная инфекция за сутки в Крыму подтверждена у 225 человек. Из них 18 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 169 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 14 тысяч 237 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 10 212 человек.

При этом за последние сутки шесть человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Общее количество летальных случаев в Крыму с начала пандемии достигло 258.

Данные Минздрава по РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 57 человек за сутки. Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 4 тысячи 37 человек. Из них 3 тысячи 470 уже выздоровели.

За сутки в городе скончались трое пациентов с ковидом, всего 109 человек скончались с начала пандемии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50