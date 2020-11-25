«Мамины глаза»: «Комсомолка» запускает конкурс детских рисунков в честь Дня матери

В фотоконкурсе примут участие рисунки детей из детских садов Крыма.

Мамочка – самое светлое и дорогое для каждого человека. Мама подарила жизнь, бесконечную любовь и заботу всем нам, мама никогда не предаст и не оставит в беде, мама без раздумий готова пожертвовать собой ради счастья своего чада…

Особенно чуткие к материнской любви маленькие детки, ведь мамочка для них – это целый мир.

Уже больше 20 лет в последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери – 2020 году этот праздник выпадает на 29 ноября.

К сожалению, в нашей стране этот праздник не столь популярен, как, например, 8 Марта. Мы решили исправить эту обидную несправедливость!

«Комсомольская правда-Крым» совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым объявляет о проведении фотоконкурса «Мамины глаза» в честь Дня матери.

В фотоконкурсе примут участие рисунки детей из дошкольных учреждений Крыма. Деткам нужно будет нарисовать свою любимою мамочку.

Победителя и двух призеров определит онлайн-голосование на сайте www.crimea.kp.ru.

Как поучаствовать в фотоконкурсе?

Одному учреждению необходимо прислать на электронную почту yumirouse@yandex.ru до трех фотографий рисунков детей с сопроводительной заявкой к каждому фото. В заявке укажите:

- название работы и дошкольного учреждения, имя, фамилия и возраст автора рисунка. (фото горизонтальное).

- небольшой рассказ о том, почему мамочка ребенка самая лучшая в мире. (объем до 1000 знаков)

Письмо следует озаглавить «На конкурс «Мамины глаза».

Заявки на участие принимаются до 4 декабря включительно!

Сроки проведения фотоконкурса

Ход интернет-голосования - с 7 по 15 декабря.

Подведение итогов и дату награждения победителей «Комсомольская правда» объявит дополнительно!

Победители получат дипломы от «КП-Крым» и памятные призы от наших спонсоров.

Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»

ПАРТНЕРЫ ФОТОКОНКУРСА «МАМИНЫ ГЛАЗА»

"Крымский десерт"

ТМ «КРЫМСКИЙ ДЕСЕРТ»

ТМ «Крымский десерт» уже 10 лет успешно производит натуральные экодесерты на основе фруктов и овощей Крыма. Благодаря добавлению целебных крымских трав, пряностей и эфирных масел каждый десерт обладает полезными свойствами и ярким вкусом.

Компания изготавливает:

- натуральные экодесерты

- фитосборы премиум-класса

Все десерты ТМ «Крымский десерт» - на 100% натуральные! В продуктах нет искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов и трансжиров. Кроме того, компания производит несколько линеек продукции БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА.

Продукция компании «Крымский десерт» эксклюзивная, ведь она изготавливается лишь на крымской земле небольшими партиями. Кроме того, технология создания десертов основана на многовековом опыте и старинной рецептуре, которые столетиями использовали восточные целители.

Таким образом, продукцию ТМ «Крымский десерт» смело можно назвать гастрономической достопримечательностью Крыма.

ТМ «Крымский десерт» - это вкусно, натурально и полезно!

КОНТАКТЫ

Сайт: http://ekodesert.com

E-mail: supersezon@mail.ru, ekodesert@mail.ru

Телефоны: +7-978-75-155-60, +7-978-267-36-08, +7-978-711-76-45, +7-978-708-57-38.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ДЛЯ КАНЦТОВАРОВ И ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА»

Сеть магазинов «Радуга» в Крыму предлагает широкий ассортимент канцелярских товаров, а также товаров для художников и творчества.

В магазинах «Радуга» есть все необходимые канцтовары для школьников и учителей – от письменных принадлежностей и рюкзаков до глобусов и карт. Здесь же по выгодным ценам можно заказать полный комплект канцелярских принадлежностей для офисов.

«Радуга» специализируется и на товарах для творчества как детей и взрослых. У нас Вы найдете товары для занятия изобразительным искусством, флористикой, рукоделием, скрапбукингом, оригами, лепкой, декупажем, росписью по ткани и многим другим.

За 21 год работы в Крыму мы организовали эффективную логистику, поэтому наши клиенты всегда получают заказ в срок. Кроме того, гибкая система оплаты позволяет клиентам рационально использовать свои средства.

КОНТАКТЫ

Сайт: http://midikos.com/

Группа ВК: https://vk.com/midikos

Телефон: +7(978) 827-37-13

Адреса магазинов «Радуга» в Симферополе:

- Ул. Глинки 57, корпус 1, склад 1.

- Ул. Дм. Ульянова 22, ТЦ "Орбита".

- Куйбышевский рынок, ул. Киевская 64/б. Франко 41.

- Ул. Лермонтова 11а.

- Москольцо, ул. Гагарина 26

- Москольцо, ул. Киевская 153-Б(2 этаж).

- пр-кт Кирова 9/ул. Самокиша 12, Магазин "Красотка".

Адреса магазинов «Радуга» в Севастополе:

- Пр-кт. Октябрьской Революции 42Б

- Ул. Героев Сталинграда 46а, ТЦ "Омега".

- Ул. Очаковцев 36(напротив ТЦ "Очаковский").