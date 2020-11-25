В Крыму после реконструкции открыли замок-музей «Ласточкино гнездо»

Реконструкция замка началась в 2017-м году. Фото: Анна КИРИЕНКО

Замок-музей «Ласточкино гнездо» на Южном берегу Крыма открыли после полутора годовой реставрации. На капитальные работы по восстановлению плиты основания замка, бетонных деталей фасада, внутреннего убранства и внешнюю подсветку потратили 117 миллионов рублей.

- Мы прошли и убедились, что работы выполнены качественно, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Объект находился под угрозой разрушения, скала ползла, были предложения все разобрать по камешку, и опять собрать. Спорили, пикировались, но были найдены проектные решения.

Строители полностью разобрали консольную плиту под основанием замка, предварительно залив новую. Трещины и подвижные части скалы Аврора забетонировали и укрепили. На всех открытых площадках заменили покрытие на гранитные плиты, отреставрировали оконные рамы, лестницы и двери.

Владимир Константинов, Арина Новосельская и Сергей Аксенов на открытии замка. Фото: Анна КИРИЕНКО

- Объект замечательный, - считает Аксенов.- Если на денежных знаках печатается, как символ российского Крыма, думаю, что узнаваемость его по всей стране.

Ресторанное прошлое в замок-музей не вернется. Минкультуры планирует использовать его под выставочный павильон и сделать его точкой престижа для авторов с мировым именем.

- Здесь будут проходить выставки уникальных работ, имеющих художественную ценность - уникальные картины, уникальные скульптуры, уникальные ювелирные изделия, - говорит министр культуры Крыма Арина Новосельская. - Все, что может потрясать зрителя, как и сам замок.

Проход на площадку к «Ласточкиному гнезду» будет платным и ограниченным по количеству человек. Все технические параметры станут известны после передачи объекта и документальной приемки. До конца года жители и гости Крыма могут наблюдать замок со стороны моря в свете фонарей и прожекторов.

Вход на территории замка будет платным. Фото: Анна КИРИЕНКО

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