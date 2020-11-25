Навальный должен заплатить больше 3,3 млн руб крымскому мясокомбинату

Конфликт Навального и мясокомбината «Дружба народов» начался в 2018 году Фото: Александр ГЛУЗ

Оппозиционер и блогер Алексей Навальный должен будет заплатить больше 3,3 миллиона рублей крымскому мясокомбинату «Дружба народов». Такова сумма компенсации за судебные расходы предприятию.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск от «Дружбы народов» к Навальному. Но оппозиционер подал апелляцию. Девятый арбитражный суд отклонил его жалобу, и теперь общественнику не отвертеться от компенсации.

Следует напомнить, что конфликт между Навальным и крымским мясокомбинатом начался в 2018 году, когда возглавляемый оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией выпустил очередное расследование. В нем говорилось, что мясокомбинат «Дружба народов» якобы получил право поставлять продукты для Росгвардии. При этом комбинат завышал закупочные цены и доставлял просроченный товар. После этого глава Росгвардии Виктор Золотов назвал факты, изложенные в расследовании, ложными.

Затем подключилась и крымская «Дружба народов». Предприятие подало иск к Алексею Навальному в Арбитражный суд Москвы. В феврале 2019 года суд обязал оппозиционера удалить материалы, но основатель фонда не сделал этого, за что он заплатил первый штраф в 5 тысяч рублей, сумма второго составила уже 15 тысяч.

Затем еще две инстанции признали информацию, опубликованную Навальным, не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию истца. Навального обязали опровергнуть все эти факты и удалить информацию.

Более того, мясокомбинат «Дружба народов» предъявил оппозиционеру сумму расходов, потраченных на оплату услуг адвокатского бюро. Теперь Навальный должен заплатить предприятию больше 3,3 миллиона рублей.

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