Пенсионер из Евпатории вернул парню потерянный телефон, а он отблагодарил его поддельной пятитысячной купюрой

Полиция ведет поиски преступника. Фото: Архив "КП".

Каждое утро пенсионер из Евпатории Сергей Александрович* начинает с прогулки. Вместе со своей собакой он обходит окрестности ближайших домов по любимому маршруту. На днях мужчина увидел лежавший в траве мобильный телефон и решил найти владельца, чтобы вернуть чужое имущество. Но в этот раз благие намерения пенсионера обернулись для него неприятным сюрпризом.

Вернувшись домой с прогулки, Сергей Александрович снял с найденного телефона чехол, под которым лежало водительское удостоверение. Затем мужчина разобрал выключенный гаджет, вытащил из него сим-карту и вставил ее в свой телефон.

На номер стали приходить смс-сообщения и уведомления о пропущенных звонках. Разобравшись с контактами, пенсионер связался с близкими владельца телефона и заявил им о своем намерении. Вот только возвращать телефон просто так евпаториец не хотел и попросил вознаграждение – пять тысяч рублей. На другом конце трубки с предложением согласились и назначили встречу.

Как удалось выяснить КП-Крым, спустя несколько дней Сергей Александрович отправился к 1-й городской гимназии Евпатории для обмена. На месте его ждал мужчина в военной форме. Был вечер и потому пенсионер не смог разглядеть звание и род войск своего визави. Да и сам военный близко к мужчине не подходил, а получив телефон в руки, сразу отдал ему пять тысяч и поспешил удалиться.

Уже дома евпаториец понял, что с ним расплатились фальшивкой. Для пущей уверенности он отдал купюру своей жене, чтобы та проверила ее через специальный сканер на работе. Подозрения оправдались – пять тысяч были поддельными.

Прощать такой обман Сергей Александрович не стал. Он помнил фамилию, указанную на водительских правах владельца телефона. С этим он и пошел в полицию.

Теперь местные оперативники разыскивают хитрого гражданина, который и телефон себе вернул, и пенсионера подставил.

*Имена изменены

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50