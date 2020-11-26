Эксперт оценил вероятность войны между США и Россией из-за Крыма

Крым стал российским регионом в 2014 году Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Недавно у границ Крыма прошли учения американцев. Представители США перебросили в Румынию две реактивных системы залпового огня дальнего следования HIMARS и выпустили несколько ракет над Черным морем. При этом проведение подобных учений в Черном море не означает, что это может перерасти в военный конфликт России и США, считает военный эксперт, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

- Проведение учений - это нормальная практика во все времена, и проведение американских учений на территории Румынии вписывается в концепцию членства этой страны в НАТО. Надо отметить, что НАТО приближается все ближе и ближе к нашим границам, однако затевать «освобождение» Крыма, применяя комплексы подобного рода никто не будет, - отмечает Горбачев в комментарии КП-Крым.

По мнению эксперта, такие учения позволяют понять, чем располагают наши оппоненты и готовиться к отражению техники подобного рода.

- Крым является наиболее милитаризованным участком России. Здесь представлены все виды вооруженных сил в достаточном количестве и современными образцами оружия, и наши оппоненты это прекрасно понимают. Милитаризация Черного и Азовского морей - это свидетельство того, что прессинг, который пытается оказать Запад на нашу страну, в общем-то, осуществляется по всем направлениям. Но о войне говорить рано, поскольку любому военному конфликту предшествует нагнетание напряженности, увеличение военной активности и так далее. Здесь же мы видим просто факт отработки определенных задач, учения, - заключил Сергей Горбачев.

Активность американцев и стран Запада у берегов Крыма будет только расти, считает политолог Владислав Ганжара. Но угроза для жителей полуострова исключена благодаря мерам, предпринятым Российской Федерацией.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт прогнозирует рост количества американских учений у берегов Крыма

Военная активность не несет угрозы для республики и России в целом (подробнее)

В Крыму ответили на арест Киевом кораблей РФ за заходы в порты полуострова

Действия Украины могут иметь серьезные последствия для судовладельцев (подробнее)