ФСБ задержала бывшего заместителя главы Евпатории

Против бывшего чиновника возбуждено уголовное дело. Фото: Кирилл Вавренюк/VK

Сегодня сотрудники крымского ФСБ задержали бывшего заместителя главы администрации Евпатории. Кирилла Вавренюка подозревают в получении крупной взятки, а именно объекта капитального строительства.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму, будучи первым заместителем главы города Вавренюк еще весной 2018 года получил через посредника взятку в виде объекта капитального строительства.

- Взятка передавалась за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и его согласовании в аренду без проведения торгов, - отметили в Следкоме.

Вавренюк свои обязательства выполнил и подписал постановление в интересах коммерсанта.

Теперь против экс-чиновника Евпатории возбудили уголовное дело по статье «получение взятки должностным лицом в крупном размере». Ведутся следственные действия.

Кирилл Вавренюк, напомним, занимал пост заместителя главы администрации Евпатории с мая 2017 года. До этого он работал помощником прокурора Железнодорожного района Симферополя, был прокурором Евпатории, занимал должность в Следственном комитете Крыма.

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