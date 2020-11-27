Дебетовая или кредитная: какой банковской картой удобнее пользоваться

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Развитие банковских и информационных технологий происходит буквально каждый месяц. И все больше крымчан расплачивается пластиковыми картами вместо наличных. Зачастую банки предлагают участие в программах лояльности, благодаря которым совершение покупок безналичным способом становится выгоднее. Давайте разберемся, какие бывают виды банковских карт, и в чем выгода каждой из них.

ДЕБЕТОВАЯ КАРТА

Принцип работы таких карт прост - на них хранятся ваши личные деньги. Дебетовыми также являются пенсионные и зарплатные карты, на которые ежемесячно начисляется определенная сумма. На таких картах хранятся только личные деньги владельца. Использовать дебетовую карту выгодно и просто. Особенно в условиях пандемии, поскольку на наличных деньгах могут накапливаться вирусы. Еще один большой плюс – можно участвовать в различных выгодных программах от банка или платежных систем. Например, получать бонусы за покупки или скидки к процентным ставкам по ипотеке при соблюдении определенных условий. Кроме того, при оплате проезда в общественном транспорте Крыма смартфоном через приложение MirPay пассажиры получают скидку в 10 рублей.

Банки выпускают не только стандартные дебетовые карты, но и привилегированные. Финучреждение при этом выдвигает свои условия, а клиенту, исполняющему их, начисляются годовые проценты и кэшбек. Чем выше статус карты, тем больше привилегий она предоставляет держателю.

Есть еще один вид дебетовых карт - виртуальные. В основном такие платежные средства обеспечивают безопасность покупок в интернете. Например, можно оформить виртуальную карту с лимитом в 20 тысяч рублей и заплатить за покупку мобильного телефона, например. Тогда при любом раскладе мошенники не смогут вывести средства выше установленного лимита. Снять наличные с виртуальной карты нельзя, а расплатиться за услуги ЖКХ, сотовую связь и в транспорте получится.

Детская дебетовая карта придет на помощь родителям, которые хотят обезопасить карманные деньги детей. Открыть такое платежное средство может любой взрослый, оно будет дополнительным к его основной карте. Удобство в том, что можно установить на детской карте лимит, который будет начисляться с карты взрослого. Кроме того, можно подключить смс-информирование, чтобы контролировать расходы ребенка. Доступна и возможность копить, приучая маленького пользователя ко взрослой жизни. Если ребенок потеряет карту, ее можно легко восстановить в банке.

КРЕДИТНАЯ КАРТА

Основное удобство кредитной карты в том, что можно взять в долг у банка небольшую сумму до зарплаты. Если необходим крупный займ, лучше взять кредит наличными, а карта – незаменимый «спасатель», когда не хватает денег до зарплаты. Часто банки предоставляют льготный беспроцентный период в течение месяца, за который можно закрыть долг и не нести дополнительные потери. У каждого банка есть свой денежный лимит, который хранится на карте. Выгода использования кредитной карты в том, что часто по ней начисляется даже больше бонусов, чем при расчете дебетовой карты. Но нужно следить, чтобы долг был погашен до завершения льготного периода.

Кредитная карта выручит в декабре и январе, когда количество трат значительно увеличивается, ведь в этот период денег может не хватить. Предновогодняя суета - это подготовка к праздничному столу, покупка подарков близким и поездки. Зарплата не всегда может покрыть эти расходы, поэтому кредитка может здорово выручить. Этой картой также удобно расплачиваться за покупки в интернете или в супермаркете. Ведь банк при этом тоже начисляет бонусы. Часто пользоваться кредиткой даже выгоднее, потому что различные программы лояльности от банка дают больше преференций, чем при пользовании дебетовой карты.