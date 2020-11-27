Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 ноября: за сутки плюс 218 заболевший

За сутки в Крыму 218 новых случаев коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2186 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма. В больницах от инфекции лечатся 2418 человек, в обсерваторы изолировано 33 человека.

С начала периода наблюдений в Крыму выявили 14 686 пациентов с коронавирусом. Выписали с выздоровлением 10 908 человек, в том числе 343 за истекшие сутки.

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За 27 ноября в Крыму зарегистрированы 218 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 144 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай – завозной из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 4280 человек.

Скончались 7 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных случаев достигло 271.

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По состоянию на 27 ноября зарегистрированы 58 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 16 человек госпитализированы в стационары, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от 2 лет до 91 года. С выздоровлением выписаны 70 человек.

Скончались двое мужчин в возрасте 68 и 75 лет.

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