«Я любил его как родного»: Руководство парка «Тайган» обвиняют в гибели львов

За последнюю неделю в сафари-парке умерло три льва. Фото: Inst/ konsultant_

Единственный в Европе парк львов, который находится в Белогорском районе Крыма, снова оказался в центре скандала. За неделю в «Тайгане» умерло три льва. Владельцы животных шокированы случившемся.

Лев по кличке «Али», который принадлежал московскому бизнесмену Усману. Несколько лет назад львенка мужчине подарили друзья. До двух лет зверь жил в доме, а когда подрос, хозяин решил переселить его в гараж. Для льва создал все условия.

Около года львенок находился вместе с хозяином в доме. Фото: Inst/ konsultant_

- Когда «Али» стал уже совсем большим, ему стало мучительно в четырех стенах. Тогда я решил, что «Алишке» будет лучше в сафари-парке рядом со своими собратьями, - рассказывает КП-Крым хозяин льва Усман. - Я любил его, как родного…

О том, что «Али» умер, стало известно 24 ноября. В этот день директор сафари-парка Олег Зубков на связь не выходил, а сотрудники «Тайгана» комментировать случившееся категорически отказывались. «Комсомолка» на протяжении трех дней пыталась связаться с владельцем парка, но Олег Зубков либо игнорировал звонки, либо бросал трубку, узнав, что ему звонят журналисты.

В этот день хозяин "Али" привез льва в парк "Тайган". Фото: Inst/ konsultant_

- Когда я узнал, что Али уже нет с нами, я был в бешенстве, - продолжает хозяин льва. – Но самое возмутительное, что мне об этом сообщил не сам Олег Зубков, а сотрудники его парка. Ситуацию будто замалчивают и пытаются от всех скрыть. Я даже тело своего погибшего львенка не видел.

По словам Усмана, лев погиб во время драки с другими хищниками в вольере, но на помощь к нему никто не пришел.

- Волонтеры и работники «Тайгана» писали мне, что несколько дней «Алишка» очень сильно мучился, истекал кровью. Но Зубков даже не сказал мне об этом и сам никакой помощи животному не оказал, - уверяет Усман.

По его словам, за последнюю неделю в парке погибли еще два льва – «Азиза» и «Филя», которого по легенде спас от растерзания взрослыми хищниками знаменитый артист Филипп Киркоров. В смерти этих львов подозревают других хищников. Якобы в сафари существует настоящий прайд убийц.

- Я думаю, их специально натравливают на других львов, чтобы просто развлечь посетителей. Когда я начал разбираться в этой ситуации, я выяснил, что за последний месяц в «Тайгане» погибли 5 львов, - говорит Усман.

Сейчас мужчина собирает материалы для суда. Он уже написал петицию на сафари-парк. Его поддержало больше тысячи человек, среди которых есть и сотрудников парка.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:

Сергей Иванов, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ им. Вернадского:

- Прежде чем осуждать происходящее в «Тайгане» нужно понять, что у каждого прайда есть самец. Но в стае они обычно долго не задерживаются, ведь «король» не вечен. Поэтому эти хищные животные чаще всего находятся в постоянной конкуренции. Так и происходят кровавые конфликты между львами. Когда новый вождь прайда победил старого, то чаще всего побежденные просто уходят из стаи, но в ограниченных условиях их могут и убить молодые львы. Но другой вопрос в том, что руководители таких сафари-парков должны учитывать эти нюансы, ведь их главная задача сохранить животных.

Свое мнение о ситуации в Instagram высказал и известный дрессировщик Эдгард Запашный. В поддержку Зубкова он отметил, что животные в «Тайгане» живут не в клетках, а в естественной среде обитания, поэтому убийство вреди хищников - «абсолютная норма».

Директор Московского цирка дал объяснения происходящему в сафари-парке. Фото: Inst/ Эдгар Запашный

- Это часть жизни львов. Они живут семьями, поэтому молодые львы подрастают и начинают пробовать свою силу на вожаке или на пожилых львах. Но животные в цирках и и зоопарках живут в 2-3 раза дольше, чем на природе. А здесь - им есть что делить, поэтому и происходят такие конфликты, - подчеркнул дрессировщик.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В крымском сафари-парке «Тайган» лев покусал женщину

Туристка заплатила 6 тысяч за индивидуальную экскурсию (подробнее)

Врачи о погибшем в «Тайгане»: У него был оторван лоскут на голове и раны от паха до колена

Родные Максима Яковлева собираются судиться с парком львов (подробнее)