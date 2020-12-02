Налоги, льготы и ограничения: Какие изменения ждут жителей Крыма в декабре

Внешний вид водительских удостоверений изменится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще до нового года жителей Крыма, как и всех россиян, ждут изменения в социальной, медицинской и трудовой сферах, поскольку вступают в силу несколько законодательных нововведений.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДОРОГЕ

С 1 декабря 2020 года до 1 марта 2021 года возможно введение временных зимних ограничений на движение транспорта. Как следует из приказа Министерства транспорта РК, перекрывать дороги могут при сложных погодных условиях на время расчистки проезжей части. При этом ограничения на некоторых дорогах не будут распространяться на пассажирские перевозки автобусами, перевозки продуктов, животных, лекарств, топлива, почты и удобрений, а также транспортировку строительной техники и некоторых других категорий товаров.

Итак, возможно перекрытие дороги на участках Солнечная Долина - Перевал - Щебетовка, Перевальное - Нижняя Кутузовка, на Грушевском перевале, на участке Чучельский перевал - Изобильное, на дороге Бахчисарай-Ялта, Феодосия-Орджоникидзе, на участке между трассами Симферополь-Алушта-Ялта-Лучистое и Алушта-Судак-Феодосия.

ДОКУМЕНТЫ СТАНУТ ДРУГИМИ

С 3 декабря в России меняется внешний вид водительского удостоверения. Теперь на лицевой стороне должно быть название документа на трех языках - русском, английском и французском. Кроме того, будет дополнен перечень сведений, которые вносят в паспорт транспортного средства (ПТС) и в свидетельство о регистрации авто. Водителям, у которых уже есть удостоверение, менять его не нужно.

БОЛЬНИЧНЫЙ ПО-НОВОМУ

С 14 декабря начнет действовать новый порядок выдачи и оформления больничных. Сотрудники, которые работают в нескольких организациях, смогут предоставлять один электронный листок нетрудоспособности. Кроме того, разрешат оформлять один больничный на всех детей.

Помимо этого, меняются правила выдачи больничного при карантине и болезнях, которые предоставляют опасность для окружающих. Россияне, которые находятся на изоляции, могут оформить больничный на весь период отстранения от работы. Если детский сад будет закрыт на карантин, то родители малышей получают больничный по уходу за ними.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА: ЭЛЕКТРОННАЯ ИЛИ БУМАЖНАЯ

Россиянам до 31 декабря 2020 года нужно определиться, в каком виде они хотят продолжить ведение трудовой книги: в электронном или бумажном. Работодатель должен уведомить сотрудника об этом нововведении и дать сотруднику заполнить необходимое заявление.

СОЦВЫПЛАТЫ ВРАЧАМ ПРОДЛЕНЫ

Медработники и врачи, которые оказывают помощь больным коронавирусом, могут рассчитывать на надбавки к зарплате еще в течение года - до 31 декабря 2021-го. Соцвыплаты продлил премьер Михаил Мишустин, подписав соответствующее постановление.

Выплаты врачам, лечащим ковидных больных, продлены на год Фото: Иван МАКЕЕВ

Так, врачам выездных бригад скорой помощи полагается по 2 тысячи 430 рублей за одну нормативную смену, среднему медицинскому персоналу - 1 тысяча 215 рублей, младшему медперсоналу - 950 рублей, фельдшерам - 600 рублей. Врачам стационаров полагается доплата в 3 тысячи 880 рублей, среднему медперсоналу в стационарах - 2 тысячи 430 рублей, а младшему - 1 тысяча 215 за одну смену.

Те врачи, которые не получили положенные выплаты, могут пожаловаться на это через портал «Госуслуги».

УВЕДОМЛЕНИЯ О ЛЬГОТАХ И НАЛОГАХ

Многие имеют право на льготы или пособия, а вот знают ли они об этом? С декабря россияне смогут получать информацию обо всех социальных льготах, которые им полагаются, через портал «Госуслуги».

Еще одно нововведение - информационные письма о задолженностях от налоговой. Чтобы раз в квартал получать данные о штрафах и задолженностях на электронную почту или телефон, нужно зайти в личный кабинет налогоплательщика и заполнить специальную форму согласия.

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