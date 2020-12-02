Покашляйте в трубку: Больных коронавирусом крымчан будут консультировать по телефону

Врачи будут консультировать по телефону, как лечить COVID-19, не выходя из дома Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму две трети больных коронавирусом лечатся на дому. С назначением от врача они идут в аптеку, где разводят руками - нет ни антибиотиков, ни гормональных препаратов, которые положены по схеме лечения. В поликлиниках лекарства до сих пор не выдают, хотя должны это делать с конца октября, когда было принято решение оставлять пациентов с легкой и средней формой COVID-19 на домашнем лечении, чтобы не занимать больничные койки.

Призывы соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и тщательно мыть руки для профилактики распространения вируса звучат со всех сторон. Равно как и не заниматься самолечением, а с первыми признаками вирусной инфекции обращаться к врачу. По его усмотрению больного направят либо в стационар, либо дадут перечень лекарств и отправят лечиться дома. И тут начинается квест «обойди десять аптек и найди нужное».

- Поступают жалобы на отсутствие антибиотиков и гормональных препаратов, - говорит руководитель регионального управления Росздравнадзора Василий Климов. - Не понятно, кто назначает эти препараты. Люди жалуются на отсутствие «Цефтриаксона». Во-первых, он не входит в перечень рекомендованных Минздравом лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции. Это антибиотик широкого спектра действия. Данный препарат инъекционный, это 40 уколов по 4 раза в день. Либо люди пользуются интернет-лечением, либо, если врач выписывает такой препарат, он отстал от жизни. Он не назначается в легкой и средней форме, только по показаниям.

«Отставшие от жизни» врачи видят, как быстро легкая форма вируса перерастает в пневмонию. Официальная статистика говорит о том же - 1574 выявленных случаев коронавируса за неделю и 1742 пневмоний. Из последних госпитализировано 442 человека, остальные лечатся амбулаторно. И им как раз антибиотики вводить обязательно, но где их взять?

Какую-то базу данных с наличием препаратов в той или иной аптечной сети Минздрав Крыма обещает создать к концу года, и это не точно. Пока же, вслед за watsapp-приемной +79782110300 и единой службой по коронавирусу «122», запускают единый call-центр «Врач-пациент», чтобы консультировать лечащихся на дому. Сейчас из 3456 пациентов 2271 проходят лечение амбулаторно, но медицинские препараты для них только поступают. В группе риска люди трудоспособного возраста от 30 до 64 лет, что говорит о распространении инфекции в трудовых коллективах.

- Мы видим это по очагам, они так или иначе связаны с организациями, где эти люди работают, - говорит начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Светлана Листопад .- За неделю составлено 18 протоколов за нарушения в организациях, где выявили больных.

За соблюдением санэпидрежима отвечает муниципальный контроль, который пойдет по учреждениям и организациям в регионах с наибольшим ростом заболеваемости - Алуште, Ялте и Раздольненском районе. На первый раз штрафовать предприятие не будут, выпишут предписание и проверят исполнение. Дальше акт и протокол в суд с серьезными суммами штрафа.

-Усилим работу муниципальным контролем в тех регионах, где идет стабильный рост, - заверил глава Крыма Сергей Аксенов. - Обрабатывать помещения, соблюдать дистанцию и соблюдать масочный режим как внутри помещений, так и в общественном транспорте. Недели две назад все массово носили маски, сейчас дисциплина ослабла. Никто не вводит режим штрафов, пока призываем к сознательности.

Кардинально ситуация с распространением коронавирусной инфекции поменяется только после массовой вакцинации населения. Сколько Республика Крым получит доз препарата «Спутник V» пока не известно - каждый регион определяет квоту по группам риска: медикам, педагогам, социальным работникам.

Известно, что к иммунизации приступят не раньше января, а до тех пор циркулирование COVID-19 будет идти как положено вирусной инфекции - чем больше народа, тем выше распространение.

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