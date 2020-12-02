Как из-за одного проблемного ребенка семья крымчан лишилась 15 детей

Тоцкие всегда старались помогать детям. Фото: из архива семьи Тоцких

Ежегодно в России из приемных семей изымают примерно пять тысяч детей. Крым не исключение. В феврале 14-летняя Аня* из села Перово пожаловалась полицейским на побои со стороны приемной матери. Вину женщины подтвердил суд и теперь в семье, где еще недавно насчитывалось 15 приемных детей, органы пеки оставили только четверых.

ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ САМИ ПРОШЛИ ИНТЕРНАТ

Юрий и Ольга Тоцкие до 2009 года занимались продажей вещей, когда что-то из товара оставалось – везли в симферопольский дом ребенка «Елочка». Желание помогать сиротам у них возникло не на пустом месте – оба бывшие детдомовцы. Сами родили и воспитали четверых детей.

– До 6 лет я был воспитанником «Елочки», а с 7 до 17 жил в интернате на улице Гагарина. Жена моя тоже была воспитанницей интерната, – рассказывает КП-Крым Юрий Тоцкий, приемный отец той самой Ани. – Когда выросли, стали помогать детдомам. Как-то нас позвал главврач «Елочки» и предложил забрать кого-то из детей себе. Наши родные дети уже подрастали, вот мы и решились.

Два года понадобилось Тоцким, чтобы подготовить все необходимые документы и создать в своем доме условия для приемных детей.

– Хотели взять двух сестричек, не больше. Удочерили Машу* с Аней*, а потом усыновили мальчика Лешу*. Тогда верующие люди из Америки решили помочь нам деньгами. К нашему дому пристроили еще один, получилось 249 квадратных метров жилой площади, - вспоминает Юрий. – С того времени стали развиваться и брать примерно по два ребенка в год. И вот уже к весне 2020-го наша семья насчитывала 15 приемных детей.

Весной семья насчитывала 15 детей. Фото: из архива семьи Тоцких

Тоцкие не бедствуют. Российские власти выплачивают им на каждого ребенка по два прожиточного минимума в месяц. Более того, Юрий и Ольга получают от государства зарплату, как опекуны.

– Деньги тратим на детей, на их одежду, на улучшение жилищных условий, несколько машин в семью купили. Некоторые малыши нуждаются в лекарствах, на лечение тратимся, – уверяет Юрий.

В каждой комнате жили 3-4 ребенка. Фото: из архива семьи Тоцких

БУНТ НА КОРАБЛЕ

Проблемы в семье Тоцких начались, когда одна из дочерей стала проявлять агрессию по отношению к родителям. Дерзила им, врала и убегала из дома.

– Коротко охарактеризовать нашу подопечную сложно. Она лживая, вороватая, дерзкая, взрослых людей называет на «ты». Любимое выражение – «Что ты мне сделаешь?». Состоит на учете с расстройством психики и поведенческим расстройством, – делится семейными тайнами Юрий.

Особенно сложно, говорит отец, пришлось во время самоизоляции:

У нас в доме установлены камеры видеонаблюдения. Не в комнатах, а в коридорах, чтобы было легче разобраться в конфликтных ситуациях между детьми, если они происходят. Однажды камеры засняли, как Аня уходит гулять посреди ночи.

Дом Тоцких светлый и большой. Фото: из архива семьи Тоцких

После этого случая приемные родители стали проявлять повышенный интерес к девочке. В ее телефоне Ольга даже наткнулась на переписку 14-летней Ани со взрослым мужчиной. После прочитанного родители были в шоке.

– Мы выяснили, что дочь познакомилась с молодым человеком намного старше ее. Конечно, был серьезный разговор, можно даже сказать ссора. Это и стало для нее поводом сбежать через форточку. Мы не знаем, куда она ушла, может к этому ухажеру. Но благо ее быстро нашли полицейские и привели к следователям. Им она рассказала, что дома ее якобы избивают, – рассказывает о начале конфликта Юрий.

Начались судебные тяжбы, по итогу которых Аню и ее сестру забрали из приемной семьи и передали другим опекунам. Но и на этом социальные службы не остановились.

СУД ВСТАЛ НА СТОРОНУ РЕБЕНКА

– После побега Ани ее должны были вернуть домой и разобраться в ситуации, но начальник органа опеки Симферопольского района просто забрал ее с сестричкой и отдал девочек в другую семью. Хотя сначала нас уверяли, что Машеньку оставят нам, а Ане назначат новых опекунов. Мы очень любим всех своих детей и многих с годика взяли, мы сердцем приклеены к ним, – уверяет Юрий.

Органы опеки отстранили Тоцких от выполнения опекунских обязанностей. Теперь часть детей осталась без законных представителей.

– Решение суда о нанесении ребенку побоев – веское основание забрать детей. Приемный родитель должен быть лучше людей, которых изначально лишили родительских прав. Медицинской экспертизой нанесение телесных повреждений девочке подтверждено, – рассказывает КП-Крым начальник управления по делам несовершеннолетних Тарас Луценко.

Ольгу признали виновной, но она подала жалобу на решение суда. Вот только и вышестоящие инстанции оставили решение без изменений.

– Со стороны бывших воспитанников на семью уже поступали неоднократные жалобы. У нас даже есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, где бывший воспитанник семьи подавал заявление о побоях со стороны Ольги Тоцкой, – продолжает Луценко.

По мнению начальника управления по делам несовершеннолетних, сложное поведение Ани – вина ее приемных родителей:

– Ребенок практически всю сознательную жизнь находился в данной семье, каким образом ее воспитывали – такие и последствия. У нее имеются психологические отклонения, это сложилось ввиду определенных обстоятельств, окружения и условий воспитания. Никаких генетических или врожденных психологических отклонений у Ани нет. Хотя дети неоднократно заявляли, что Ольга Леонидовна называла их генетическим отбросом.

В НОВОЙ СЕМЬЕ ЛЕГЧЕ НЕ СТАЛО

– Маша спокойная, а вот у Ани присутствуют психологические проблемы, – рассказывает КП-Крым новая приемная мать девочек. – Она очень вспыльчивая, неуравновешенная, провокатор. Думаю, что это ее внутренний конфликт, может и подростковое. Аня может и нагрубить, соврать, в комнате курить и матом ругаться. Я просто перестала реагировать на ее провокации, и она перестала это делать. Не буду судить другую семью. По виду все прекрасно, но со слов девочки, конфликты там были. Она говорит, что ее не любили. Ну а как не любили? Я смотрела фотографии – на все праздники ее наряжали, все давали, – недоумевает женщина.

В элитном симферопольском лицее, куда Аню устроила ее новая приемная мать, девочка не продержалась и месяца. Ее выгнали со скандалом.

– Она постоянно выходила на конфликт с директором, бывшим министром образования Натальей Гончаровой. Говорила: «Я вас всех посажу». А ей всего-то сделали замечание за курение на территории школы. Меня попросили забрать документы и определить ее в учебное заведение по месту жительства, - говорит опекун.

В новой школе проблемному ребенку уже успели сделать последнее предупреждение, иначе обещали выгнать.

Со вчерашнего дня с Аней начал работу психолог. С девочкой будут прорабатывать целый комплекс тестов и занятий, выявлять причины сложного поведения.

А вот с семьей Тоцких будут работать следователи, чтобы выяснить все детали возможного нарушения прав их подопечных. Более того, Ольга и Юрий уже остались без приемных детей и возможности в будущем восстановить семью. В администрации Симферопольского района сообщили, что их отстранили от обязанностей опекунов, 13 из 15 детей вернутся в «государственные учреждения».

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