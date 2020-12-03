В поселке под Судаком при прокладке газопровода нашли редкую монету

Такая монета выпускалась всего 9 лет с 1839 по 1848 и была приравнена по курсу к серебряной монете. Фото: Евгений Красной Facebook

Уже несколько дней в селе Морском, что под Судаком, рабочие прокладывают сети газоснабжения. На днях руководитель территориального органа администрации Судака в селе Морское Евгений Краснов поделился у себя в Facebook интересной находкой, которую удалось «раскопать» во время газификации. Мужчина нашел редкую монету недалеко от своего дома в груде земли.

На улицах разрыты большие ямы, а рабочие уже несколько дней прокладывают сети газопровода. Фото: Евгений Красной Facebook

- В Морском продолжают прокладку сетей газоснабжения. Будьте внимательны - в процессе можно найти много интересного, - отметил сельский глава и прикрепил фотографию своего трофея.

Копейку чеканили на трех монетных дворах – Екатеринбургском, Сузунском и Инжорском. Фото: Евгений Красной Facebook

На снимке изображена монета XIX века, которую откопали газовщики во время работы. Но сами ее сразу не заметили. Так она и осталась лежать в куче грунта.

- А я просто в свой выходной решил сделать субботник. Взял лопату и пошел ровнять заезд во двор. Смотрю - что-то блестит. Поднял, а это монета, - рассказывает КП-Крым Евгений Краснов. - Потом, когда уже пришел домой, выяснил, что это серебряная копейка 1841 года.

Такая монета выпускалась недолго - всего 9 лет с 1839 по 1848 и была приравнена по курсу к серебряной монете. В 1841 году монету номиналом 1 копейка чеканили на трех монетных дворах - Екатеринбургском, Сузунском и Инжорском. Все три ее разновидности были абсолютно идентичны между собой и отличались только монограммой монетного двора на оборотной стороне под датой.

Как отмечает глава поселка, Морское - очень старое село, поэтому здесь часто можно найти подобные «древности», но с такой находкой, как монета, он сталкивается впервые.

- Сейчас этой копейке около 160 лет. У нее достаточно большой тираж, около десятка миллионов, но в наше время сохранилось очень мало, - отмечает Краснов. - Хотя в мире нумизматов она, возможно, не имеет какую-то сверхценность. Если продать, может выйти в среднем около 2000 рублей. Интересен сам факт, что если бы не газовщики, то так бы она и лежала под слоем земли прям около моего дома.

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