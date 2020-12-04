Топ-пять советов, как сформировать новогодний бюджет и не «обанкротиться»

На новогодние праздники важно создать хорошее настроение. Фото: rncb.ru

Новый год – атмосферный и самый ожидаемый праздник. Но вместе с хорошим настроением он приносит и большие траты. Порой неразумные траты в декабре-январе образуют такие большие дыры в семейном бюджете, что приходится разгребать их вплоть до лета. Как же встретить новый, 2021 год максимально весело и комфортно, а потом дожить до январской зарплаты? «Комсомолка» собрала самые эффективные советы.

1. Составьте новогодний бюджет

Часто перед новым годом мы получаем 13-ю зарплату, хорошую премию или неожиданные бонусы. И становится очень радостно, что можно безбедно встретить праздник и потратиться на развлечения. Но в этот момент нужно помнить и о глобальных жизненных целях. Например, о закрытии кредитов или же откладывании части премии на дорогостоящее обучение, переезд и так далее. Поэтому финансовые эксперты советуют составить отдельный новогодний бюджет, чтобы понять, какую сумму можно безболезненно потратить, а какую – отложить. Итак, если уже есть общая сумма, в которую нужно уложиться на праздники, можно приступать к следующему этапу.

2. Контролируйте планируемые траты

Для грамотного планирования можно составить таблицу с тремя колонками. В первой обозначить категории расходов. Это могут быть подарки, открытки и конверты, праздничные наряды для взрослых, костюмы для детей, прическа и макияж, праздничный стол, новогодние украшения и ель, а также траты на развлечения. Во второй колонке укажите запланированную сумму, которую можно потратить на каждую статью расходов. Это очень важный момент планирования, хоть и может показаться, что вы можете обойтись и без этого. Если по итогу у вас получилась кругленькая сумма, от которой хочется упасть в обморок, стоит подкорректировать суммы в некоторых колонках. Еще одна важная колонка – третья. Ее можно назвать текущие или фактические расходы. При каждом походе в магазин ее нужно заполнять, чтобы видеть, сколько еще средств осталось на другие запланированные покупки. Такой подход позволит увидеть, какие колонки вышли из-под контроля, и учитывать этот момент при планировании бюджета на следующий праздник.

3. Покупайте новогодние подарки за несколько недель до праздника

Чем ближе день X (31 декабря), тем дороже новогодняя атрибутика и подарки. В последние дни перед праздником производители пытаются подзаработать перед длинными праздниками и стремительно взвинчивают цены. Так что, лучше отправляться за покупками хотя бы в первой половине декабря - так будет возможность сэкономить и подойти более обдуманно к выбору подарка. Если вы хотите приобрести что-то в интернет-магазине, заказывайте заранее – и если курьер доставит не тот товар, будет возможность его обменять.

4. Пользуйтесь кредитками и картами с кэшбеком

Конечно, этот совет универсальный, и он хорош не только перед праздниками. Но предновогоднее время - лучший момент, чтобы начать. Часто при расплате банковскими картами накапливаются бонусы, которые потом можно потратить на покупки. Есть также карты с кешбэком.

Если вы немного превысили свой лимит трат, лучший способ взять в долг – воспользоваться кредиткой. Ведь банки предоставляют в среднем от 30 дней льготного периода, во время которого не начисляются проценты. Это позволит пережить часть января до следующей зарплаты. Главное - вовремя погасить долг. Сомнительным компаниям, предоставляющим быстрый займ наличными, лучше не доверять, поскольку вы можете подписаться на кабальные условия, и долг будет расти в геометрической прогрессии.

5. Уменьшите необязательные расходы

Как бы грамотно вы ни планировали новогодний бюджет, в январе чаще всего приходится ужиматься, чтобы дожить до следующей зарплаты. А потому эксперты советуют проанализировать необязательные статьи расхода. Например, если вы привыкли обедать в кафе, значит, вы тратите в среднем 500 – 1000 рублей только в рамках этой привычки. Можно приготовить дома, и обед обойдется в 100-200 рублей. Бутерброд, который берете на перекус, тоже можно приготовить заранее и взять на работу.

Помимо этого, перед походом в магазин рекомендуется составлять список обязательных продуктов. Тогда вероятность того, что вы купите ненужную вкусняшку снизится – и для фигуры выгода, и для кошелька. Еще один совет – покупать продукты в сетевых магазинах, где могут быть акции.

Есть и такие траты, которые мы перестали замечать. Например, платные сервисы, подключенные к сим-карте, которые ежемесячно «съедают» некоторое количество денег. Это касается и некоторых услуг от операторов, которые можно было бы отключить.

Если нужно урезать расходы еще больше, автомобилистам эксперты рекомендуют временно пересесть из кресла любимого авто в маршрутку. Зимой обслуживание машины влетает в копеечку - идет повышенный расход топлива за счет обогрева, плюс, нужно покупать специальную зимнюю автохимию.

Конечно, в январе не стоит делать необдуманные покупки и обновлять гардероб. Маркетологи будут всячески завлекать покупателей в магазины скидками и привлекательными условиями. Но помните одно – кредитная карта нужна не для спонтанных покупок, а для возможности заплатить за обязательные статьи расхода.