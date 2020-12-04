Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 декабря: 251 случай за сутки

За сутки от ковида в Крыму и Севастополе скончалось 12 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение от Covid-19 проходят 2 тысячи 107 человек, стационарное - 2 тысячи 842, в обсерваторы изолировано - 84 человека. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Крыма.

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В Крыму новой коронавирусной инфекцией за сутки заразились 251 человек, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

На территории региона за 3 декабря подтвержден 251 случай коронавируса, бессимптомно болезнь протекает в 10 случаях, - написал на странице в соцсетях Аксенов.

Глава РК рассказал, что из общего числа заболевших самостоятельно за медпомощью обратилось 204 человека. Среди контактных по ранее зафиксированным случаям оказалось 47 человек.

С начала года коронавирус в Крыму подтвердился у 16 тысяч 314 человек. За весь период выздоровело 12 374 человека.

За последние сутки от ковида в республике умерли еще восемь человек, сообщили в Минздраве республики. С начала года болезнь закончилась летальным исходом у 315 человек.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе новая коронавирусная инфекция за сутки подтверждена у 74 человек, говорится на сайте федерального оперштаба. Общее количество заболевших COVID-19 в городе составило 4 623.

За сутки с подтвержденным ковидом скончались четыре человека. Всего в городе зарегистрировано 133 летальных случая от коронавируса.

С начала пандемии вылечились 4 тысячи 164 человека, за последние 24 часа – 63.

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