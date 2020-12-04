Что ждет Гагаринский парк Симферополя после реконструкции

Отобранные проекты представят общественности уже 5 декабря для голосования. Фото: администрация Симферополя

В Симферополе подошел к концу конкурс на разработку концепции развития парка имени Гагарина. Архитекторы должны были предложить план его благоустройства. Причем так, чтобы удовлетворить интересы всех категорий граждан – от молодежи до пенсионеров.

Отобранные проекты представят общественности уже 5 декабря для голосования. Победителя огласят в конце следующей недели. Призом для архитектора, чей план окажется самым привлекательным, станет миллион рублей.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ЗЕЛЕНОГО ХАОСА

От участников конкурса по благоустройству требовали создать такой проект, который даст посетителям возможность круглый год наслаждаться прогулками, занятиями спортом и развлечениями в парке. Также было важно рассчитать транспортную доступность, учесть расположение велодорожек, прогулочных зон и виды озеленения. Не забыть про освещение и сделать парк доступным для инвалидов.

Заняться благоустройством гагаринского парк нужно было хотя бы потому, что последние 30 лет он не имел единой стратегии. Большинство объектов на его территории появлялись стихийно. Сегодня территория парка представляет собой некий зеленый каркас, а нужно создать грамотные ландшафтные решения для всей территории. Более того, в техническом задании был выделен важный момент – учесть острую проблему с водой в Симферополе и предусмотреть автономную систему полива без использования воды из городской системы.

В парке будут высажены новые деревья, кусты и другие вечнозеленые растения. Фото: парк-гагарина.рф

ЧТО НАС ЖДЕТ

Точно известно, что в парке будут высажены новые деревья, кусты и другие вечнозеленые растения. Появиться газоны. Зеленые изгороди высадят со стороны улицы Киевской, чтобы защитить парк от дорожного шума. Появятся смотровые площадки около пруда и реки, современные фонтаны или дождевые сады. Возможно создание и нового накопительного водоема.

Появятся смотровые площадки около пруда и реки. Фото: парк-гагарина.рф

Для велосипедистов построят непрерывную дорожку вдоль русла реки Салгир. Перекусить можно будет в небольших пекарнях и кондитерских. Для маленьких и активных гостей парка создадут необычные игровые площадки и танцпол с амфитеатром в качестве зрительного зала.

А вот шумные активности и стихийный выгул собак решено прекратить. Постаревшая зона аттракционов также должна получить новый облик.

Парк разделят на 6 основных зон: для массовых мероприятий, тихого отдыха, культурно-просветительских мероприятий, спорта, отдыха с детьми и административно-хозяйственной деятельности.

В комплексе, все эти преобразования должны сделать Гагаринский парк одной из главных достопримечательностей Симферополя для туристов, которые смогут здесь отвлечься от пляжного отдыха на несколько дней.

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