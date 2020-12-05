Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 декабря: 261 случай за сутки

На полуострове ежедневно регистрируются случаи заболевания ковидом. Фото: архив "КП"

Пресс-служба Минздрава Республики Крым сообщила, что регионе амбулаторное лечение от Covid-19 проходят 2 тысячи 23 человек, стационарное - 2 тысячи 902, в обсерваторы изолировано – 87.

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Фото: пресс-служба Минздрава Республики Крым

В Крыму новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки заразились 261 человек, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Причем у 24 заболевших, инфекция никак себя не проявляла – заболевание проходило бессимптомно. 200 заболевших сами обратились за помощью к врачам, 61 случай выявлен среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

В общей сложности за сутки обследование на новую коронавирусную инфекцию прошли 4559 мужчин и женщин.

За все врем пандемии врачи смогли вернуть здоровье 12 663 пациентам.

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Данные уточняются.

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